養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

【文‧黃嬿】

現在雙薪家庭每天忙得焦頭爛額，教育孩子的責任幾乎都外包，不是隔代教養就是交給老師。但家庭教育對於一個孩子的成長仍然有不可取代的重要性，比爾蓋茲就多次在媒體訪問時談到自己的家庭，Thrive Global 一篇報導針對蓋茲過去的談話，整理蓋茲父母的 3 個特質，被視為蓋茲取得今日成就的最大助力。

第一點是蓋茲的家庭強調社區的重要性。報導指出，蓋茲一家一直很積極從事社區工作與慈善活動，而且會帶孩子一起參與，原因是蓋茲的母親相信「路加福音」提到的「多得者需要多付出」，這種觀念貫徹他們的家庭價值觀，對比爾蓋茲成年時期有很大的影響。

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第二點是蓋茲父母比大多數人更願意給予孩子很大的獨立性，蓋茲最為人所知的就是在哈佛期間輟學搬到新墨西哥州創辦微軟，或許與他父母的包容空間有很大的關係。華爾街日報一篇文章提到，蓋茲父母送他去一所以自由聞名的私立學校就讀，他就是在那所學校發明電腦。蓋茲 13 歲時父母讓他晚上到華盛頓大學使用他們的電腦，也讓他長時間離家見習，譬如到華盛頓特區當國會助手，在高中期間還休學去電力公司當程式人員。

第三點是父母不會逼蓋茲放棄不擅長的事，這是多數父母會做的事，希望孩子專注發展擅長的事，但蓋茲父母不一樣，即使蓋茲不擅長游泳、足球和長號演奏等活動，但父母一直堅持他保持下去，蓋茲說當時不知道為什麼父母堅持要他去。原因是蓋茲的父母明白，參加這些活動最重要的是要讓孩子知道，他不必擅長一切，而這些失敗完全正常和可接受。

比爾蓋茲接受《財富》（Fortune）採訪時談到這些活動，他說當時認為這些毫無意義，但最後發現這些活動讓他意識到自己不擅長很多事，不會非得執著於自己感到滿意的事。

哈佛大學教授總結 8 種成功父母類型

哈佛大學教授 Ronald Ferguson 觀察校內頂尖優秀學生之後，發現這些學生的家長主要扮演八種角色。第一種是父母是孩子的早期學習夥伴。第二個是監控孩子的成長環境，這裡不是指有控制慾的直升機父母，而是確保他們得到他們需要的東西，並在他們得不到時再進行干預。第三種是扮演修理者的角色，確保孩子在成長過程沒有缺乏關鍵機會。

第四種是扮演發現者，透過去博物館、圖書館、展覽等來幫助孩子發現世界，擴展他們的世界觀。第五種父母是哲學家，父母提出並回答深刻的生活問題，從不低估孩子理解生活的能力和掌握意義的概念。第六種是做模範，這種父母清楚了解哪些價值觀對他們很重要，並努力將這些價值觀傳遞給孩子。

第七種是好的談判者，教導孩子捍衛自己和所信仰的事物時也保持尊重他人的態度。第八種是當個 GPS 導航者，孩子離開家後，這些父母會在孩子面對新生活時提供指導。Ferguson 認為，這 8 種角色沒有一個是容易的，但這些角色在孩子通往成功的路上有很關鍵的助力。

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