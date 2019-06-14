年輕人傳訊息不愛講電話 專家指會阻礙職業發展

【文‧黃嬿】

這是一個弔詭的時代，千禧世代一天到晚黏在手機上，但他們卻不愛打電話。現在年輕人無論是查看新聞、與親朋好友聊天、甚至工作上的溝通，都喜歡傳訊息，愈來愈少人會拿起電話或是面對面談話，一項針對千禧世代的觀察報導發現，他們對打電話真的有恐懼，對他們而言，電話這個媒介就像生活在黑暗時代一樣。

這種症候大約是從 2010 年左右開始，當時 WhatsApp 成為最常見的訊息應用程式之一。2011 年 Facebook 推出 Messenger 應用程式和 Snapchat 首次亮相，突然間，有一種方式可以與人交流而無需說話。

即使溝通可以透過文字訊息傳遞，但打電話仍然是一種更直接更親密的人類互動方式，為什麼年輕人再也不打電話？Inc 上一篇文章探討這個現象，他們觀察十位千禧世代年輕人，發現一些動機。

第一個原因是千禧世代希望溝通速度更快一點，而且要得到更直接的答案，而不是冗長的討論，對他們而言，打電話就像做火車去旅行一樣，要達到目的，傳訊息比打電話更快。

另一個原因他們覺得傳訊息可以避免衝突。透過打電話，第一時間對方可能會對話題有意見，但透過消息傳遞和其他形式的數位通訊，溝通的人可以直接表達需求並延續主題，比較不會被對方的情緒反應影響。

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但是談到溝通的藝術，口頭溝通仍然有必要性，有些工作類型更是需要親自溝通。一家位於美國密西根的行銷公關公司創辦人 Lynne Golodner 在 Crain's Detroit Business 發文表示，年輕人逃避講電話會阻礙他們的職業發展。

她發現公司的實習生無論在生活與工作上的一切都在網路上進行，幾乎沒有人透過電話交談，甚至她要求一些年輕員工打電話給某某人，他們還出現惶恐的樣子，即使個性是外向的人也是一樣。這讓她感到很不解，因為在她的成長時代，無論是和男朋友還是最好的朋友，都是透過電話聊天，上班之後也是直接打電話與工作人員聯繫。

她認為，電話才能讓人們更親密的互動。她說，「做為一名專業人士，我無法想像大學生如果無法輕易地拿起電話打給某人，他們將如何發展他們渴望的職業生涯。」她進一步指出，「與陌生人交談可能會令人生畏，但現在的年輕人面對講電話幾乎呈現癱瘓的態度」。她認為與人合作執行計畫、發展業務、建立夥伴關係都需要口頭溝通技巧，文字傳訊沒辦法進行深度溝通。

Golodner 表示，如果想要保持繁榮的經濟，必須進行人與人之間的互動，無論是親自還是透過電話。研究發現，個人推薦、口碑行銷和人與人之間的關係，才能將品牌從鮮為人知發展到無所不在的地步，光是躲在鍵盤後面是做不到的。

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