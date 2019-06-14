主管嫉妒我怎麼辦，專家：表現和善態度可避免被打壓

【文‧黃嬿】

主管享有各種優勢，他們有資源控制權，可以做出重要決策，享受更高的薪水和其他寶貴的津貼，並有機會與公司內外有權力的成功人士建立關係，但是當底下某員工也有很強的社交技能與領導潛力，也會與高級管理層建立密切關係，或被視為創新諮詢對象時，容易引起主管的嫉妒之火。專家認為，嫉妒是人之常情，善加利用的話有時候也會帶來良性循環。

哈佛商業週刊（Harvard Business Review）一篇文章專門探討這種上對下的嫉妒，並研究這種嫉妒的起源與影響。文章指出，人們將自己與他人比較是一種自然傾向。無論積極還是消極的情緒都有社會功能，而嫉妒代表對自尊的威脅，也就是說，嫉妒告訴個人他們不如別人。

為了解決這個威脅，並縮小與被嫉妒者之間的差距，人們會試圖剝奪其他人感受到的優勢，或試圖提升自己。選擇哪種方法，部分取決於嫉妒者如何看待被嫉妒者。

（首圖來源：Flickr/ben dalton CC BY 2.0） 分享 facebook

報導指出，身為主管，可使用鼓舞人心的呼籲來激勵員工、發展員工技能，並協助員工駕馭障礙。但希望降低員工能力的人，可能會濫用監督，包括大吼大叫、責備、排斥和其他負面策略。

撰寫文章的研究人員對中國兩家企業員工進行兩項關於主管與下屬關係的研究，一家是管理諮詢公司，另一家是天然氣公司。他們發現，當主管嫉妒下屬時，如果主管認為這員工有能力，但態度很冷漠，這時主管更有可能濫用監督來試圖縮小與下屬間的差距。當主管感覺受到威脅時，會故意降低員工地位來保護自己。

但是，如果主管嫉妒一個認為熱情和能幹的員工，那麼主管更有可能透過提高自己的績效，以自我改善的方式而不是故意打壓員工來縮小雙方差距。

研究人員認為，雖然向下嫉妒可能與濫用監督有關，但這些負面反應並非不可避免的結果。譬如感到被主管嫉妒的員工，沒必要壓抑自己的表現，而是盡量展現更溫暖與合作的態度，可能產生更大的保護作用。這項研究同時也可幫助主管了解嫉妒不總是帶來負面結果，有時也會成為激勵自己進步的動力。

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