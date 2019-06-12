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沒有升遷機會 專家：待 3 年就可以離職了

2019-06-12 13:24科技新報

【文‧黃嬿】

職業發展是員工滿意度的主要因素，因此如果員工沒有機會升遷，也看不到升遷希望，職涯專家表示，就不應該在公司待太長時間。線上招募網站 ZipRecruiter 執行長建議，在職涯發展的早期階段，應該每 3 年就有一次升遷機會，如果沒有升遷也沒有其他可以提升技能的責任使命，就可以盡早離職。

CNN 訪問 ZipRecruiter 執行長 Ian Siegel 認為，年輕員工正常來說應該每 3 年就能獲得一次晉升，如果沒有，可能是自己或公司的問題，這個時候就必須仔細思考哪裡出了狀況。若你不再是新鮮人，隨著職涯發展到中後期，晉升速度本來就會愈來愈緩慢，但即使如此也要有機會能夠嘗試新的工作、額外的責任，才能提高與磨練技能。

職涯發展專家表示，「要求你想要的東西並為你想要的東西談判，如果你的頭銜 7 年沒改變，我認為這看起來不太好。」但也不是每家公司都有很多位子可以讓你慢慢爬，主要還是要了解這家公司的結構。

每個組織都是一個生機勃勃的呼吸系統，有自己的規則和流程來管理運作模式。報導指出，有些公司職位很多，晉升管道健全，但有些公司組織比較扁平化，相對能升遷的位子就比較少，所以每家公司能提供的職涯發展道路不會一樣。

（首圖來源：Flickr/COD Newsroom CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/COD Newsroom CC BY 2.0）
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由於招聘人員喜歡在履歷看到成長，除了頭銜的變化，還有其他方式可以顯示進步。因此如果無法得到升遷，也要勇敢詢問那我可以得到什麼，譬如彈性工時、加薪或有機會在不同部門工作，或接受新技能培訓。報導強調，「重點是要具體說明你想要什麼」。

然後履歷可概述工作職責，詳細說明承擔的任何其他職責和項目，並具體說明成效。即使是擔任同樣的角色，也要解釋責任內容如何改變。如果你努力工作也都盡了額外的職責，還是沒有獲得升遷，就可以考慮離職了。

職涯專家還提醒，如果老闆對你升職所要做的事含糊不清，那就是你可能沒有晉升機會。如果老闆確實設定升遷標準，但又一改再改，這也是一個無望的訊號。因為有時候沒有晉升與表現無關，公司的問題個人也無能為力。總之，如果工作變得無聊乏味，且對你來說太簡單了，可能代表你需要更大的角色，或應該去找其他工作。

如果這個工作真的不適合，那麼最少應該要待多久才算是完整的資歷？履歷諮詢服務網站 TopResume 職涯專家表示，至少要兩年。但是，如果接受職位時很快發現自己做了錯誤選擇，如精神或身體健康受到威脅，非常討厭正在做的事並發現工作不是實現夢想職業生涯的必要步驟，或是與公司文化完全不合，或公司財務狀況不穩定，這時候請立即開始尋找新工作。

如果工作經歷中有一個短期正職工作，只要好好處理離職原因，就不會影響招聘經理對你的看法。但是，如果履歷上都是短期正職工作，那麼雇主就可能質疑你的判斷、職業目標和你的工作表現。

所以，充分利用短期正職工作也很關鍵，可以對招聘主管解釋你從這種工作經驗中學到什麼，以及對下一份工作有何幫助。最後最重要的一點是不管你多厭惡當前工作，切記「專注於找到合適的工作和工作環境，而不是盡快擺脫目前的狀況」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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