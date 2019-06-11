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為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10科技新報

【文‧黃嬿】

準時是一種待人處事的基本禮貌，但有些人就是改不了遲到的習慣，心理學家分析這種習慣性遲到的病症，表示如果你身邊有這種朋友，你需要改變的是你自己，因為他們不太可能戒掉這種行為，而且這種行為並不反映他們對你的感受，或他們對你的尊重程度，而是他們自己的大腦內部處理系統出現缺陷。

心理學家將這種病症稱為慢性遲到。過去關於這種症候的治療方式研究，發現三類行為是導致慢性遲到的最常見原因。分別是自以為很擅長多工任務，第二種是容易在下一個目標途中受到干擾，第三是對時間感受不敏銳。

許多企業家將自己視為多任務者，並相信他們在壓力下工作效率會更高，但是研究發現，那些認為自己在多任務處理壓力下表現優異的人，事實上工作成效並不好，這種習慣的存在是因為他們無法阻止分心，專注在單一任務上。研究已發現，大腦在任務之間來回切換的結果是降低注意力、學習能力、短期記憶與整體心理表現，而且習慣多任務處理的人，很容易失去時間觀念，並在最重要的事情之前被其他事情分心。

慣性遲到第二種原因是總有一些東西比前往下一個目的更有吸引力，譬如再打一輪遊戲、再讀另一篇引人入勝的精彩文章，再看一部影集等等，這些都是生活中一連串的微小刺激，這並不代表他們不想與你共度時光，這只是一種干擾形式，使他們無法走出當下的狀態。

(首圖來源：Flickr/Jean-Pierre Bovin CC BY 2.0...
(首圖來源：Flickr/Jean-Pierre Bovin CC BY 2.0)
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第三種原因是人格問題。聖地亞哥州立大學心理學家研究發現，A 型的人往往比更悠閒的 B 型人更注重時效性。A 型人更有組織、更有野心、更不耐煩，實驗讓兩種人感受一分鐘的時間長度，結果 A 型人在 58 秒內就表示時間已到，比較悠閒的 B 型人估計一分鐘到了，實際上已經過了 77 秒。

Psychology Today 一篇文章分析慢性遲到的行為，認為這種慢性遲到的人，是有執行功能的缺陷。因為準時是一連串的決策過程，需要預先知道如何到達需要準時到達的地方，知道採取哪些措施來避免遲到。首先，準時的人經常看時間，並估計需要多長時間才能到達，以及需要出發的時間，而且他們還會想清楚目前手頭上的事情需要多長時間做完，並為接下來的事情做好準備。

然後根據上面的判斷來調整自己的行為，這過程之中需要很多處理程序，包括決定現在手頭上的事情需要晚一點再處理，或有時間處理但必須加快步伐，因為只剩半個小時就得出發，接著會在出發時間接近時更頻繁看時鐘，在必要時改變他們的行為。

但是，慢性遲到的人不會做這些事情，他們容易在手頭上的工作中迷失自己，並且不知道現在已經幾點了，等到發現時早就來不及。這些人缺乏自我控制，讓自己遠離正在從事的活動。此外，心理學家發現，知道自己遲到的行為不好，但卻無法控制讓自己準時的人，可能在生活中也有很多缺乏自我控制的行為，比如無法省錢或拒絕垃圾食品。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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