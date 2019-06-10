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退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11科技新報

【文‧黃嬿】

通常一個國家只怕人民不消費，很少有呼籲人民多存錢的政府。日本就是其中之一，政府報告稱，由於日本的公共養老金體系不足以維持人們老年後的生計，呼籲人民積極管理和投資資產，需要準備額外資產，不能只仰賴退休金，才能應對退休生活，突顯長壽社會帶來的新財務挑戰。

日本金融服務局委員會估計，一對活到 95 歲的夫婦退休後在退休金之外，至少需要額外存 2 千萬日圓，約台幣 581 萬元才能生活。例如，一名老夫妻，先生 65 歲或以上太太 60 歲或以上，如果只依賴退休金過日子，將面臨每月 5 萬日圓的債務。如果這對夫婦再活 20 年，那麼一生將短缺 1,300 萬日圓，如果他們再活 30 年，將短缺 2 千萬日圓。

報告還表示，公司的一次性付款或定期退休金可能會愈來愈少，近年來，擁有大學學位的人退休金平均約為 2 千萬日圓，比高峰期下降 30%~40%。據估計，日本 60 歲的人中有四分之一將達到 95 歲。

週一這份報告承認日本公共養老金制度的局限性。報告要求人民在計劃財務未來時，個人必須承擔比過去更大的風險，雖然呼籲人民至少需要額外準備 2 千萬日圓，但同時提醒人們為避免投資時損失本金，必須謹慎選擇金融產品。

（首圖來源：Flickr/Lordcolus CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Lordcolus CC BY 2.0）
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日本政府預計出生率下降將影響養老金福利，未來短缺將進一步擴大。該報告還提醒說，退休後期間的老人護理和醫療費用預計會更高。該報告建議人們在認知能力下降之前做好充分的退休準備，例如與值得信賴的人分享銀行存摺和金融資產資訊的位置。

日本老化社會將面臨巨大的財務負擔，政府預計到 2030 年失智症患者人數將增加 830 萬人，到 2060 年將增加 1,145 萬人。年齡在 65 歲或以上的 3 人中就有 1 人可能患失智症。

日本老化社會中女性首當其衝，政府數據顯示，在 19.4% 的貧困老年人中，單身女性比單身男性多 14%，隨著不婚者愈來愈多，以及政府養老金不足以支付長壽生活情況下，沒有家庭成員經濟支持的 60 歲以上老年婦女將愈來愈難生活。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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