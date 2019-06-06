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紐時：Google 派遣、約聘人員已經超過正職員工人數

2019-06-06 13:05科技新報

【文‧Nana Ho】

科技大廠一直以來都宣傳工作環境平等、充滿自由，而 Google 或許比所有企業都更能代表這形象，然而從紐約時報（New York Times）近期獲得的內部文件來看，Google 現在已經越來越仰賴派遣和約聘員工，兩者相加的人數甚至已經超越正職員工，而這也造成內部一些不平等的聲音出現。

從內部文件來看，截至 3 月，Google 在全球聘請了約 12.1 萬名派遣和約聘員工，相較之下，正職員工僅 10.2 萬人，儘管員工工作內容經常沒什麼差別，但前者經常是 Google 透過外部機構僱用。

Mindy Cruz 也是透過外部機構雇用的員工之一。2017 年收到 Google 派遣員工的聘僱通知時，Cruz 同也時接到另一間大型科技公司的全職職位 offer，儘管派遣的薪資和待遇顯然較不好，但在成為 Google 員工的夢想推動下，她最終還是選擇了 Google 的臨時職位。

然而在最終離開 Google 以前，Cruz 從來沒有機會得到全職職位。

除了 Cruz 的案例，還有數十名曾處於類似情況的人向紐約時報告知相同的情況。這些在美國 Google 工作的派遣、約聘員工表示，他們的薪資並不高，與正職員工有不同的福利，沒有帶薪休假，且因簽署保密協議，大多數人不願透露姓名。

（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）
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雖然臨時工超過正職人數聽起來頗富爭議，但這種做法在矽谷非常常見。根據科技業約聘人力平台 OnContracting 估計，多數科技公司的臨時工比例都有 40%~50%，這些員工省下許多資金也處理各種工作，拿取的薪資也各不相同。

Google 會支付員工公司款項，這些公司尋找員工並提供工資和福利為雇主。然而除了名稱，對這些員工來說，Google 的所作所為一直都是雇主，Google 會決定他們做什麼工作、地點和時間，同時決定是否解僱他們。

但在這些與正職員工相同的責任背後，但他們卻被禁止參與假日派對和全體會議等公司活動，也無法查看內部職位空缺或參與公司招聘。一些案例還顯示，即使工作更「長期」，Google 仍舊仰賴這些「臨時」員工進行。

根據前職員的說法，Google 很早就開始使用約聘、派遣員工掃描書籍以協助網路搜索，十年前這些臨時員工約占總勞動力三分之一，而這比例一直穩步攀升。

OnContracting 的 Pradeep Chauhan 認為，這就像是在公司內部建立種姓制度。

在相關人員努力爭取下，Google 正在改變一些政策以改善相關人員待遇。Google 在 5 月時表示，未來將要求相關派遣機構為員工提供全面醫療保健、帶薪育兒假及每小時 15 美元的最低薪資。

人事業務副總裁 Eileen Naughton 表示，如果臨時員工沒有良好的體驗，Google 會透過許多方式調查，努力為任何受影響的人做出正確的決定。

當 Google 在 2004 年成為上市公司時，創始人 Larry Page 和 Sergey Brin 表示，他們相信 Google 會給員工帶來不同的好處，「因為自稱為 Googlers 的員工就是我們的一切」。

這是非常激勵人心的話，然而對員工來說，沒有什麼比實際行動更能表達支持。究竟是不是所有為 Google 工作的人都能自稱 Googlers？這可能就要留待 Google 後續政策才能知道了。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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