職場最忌諱七大行為 愛講八卦、自作聰明

【文‧黃嬿】

隨著工作型態變得更加重視合作，辦公室越來越注重創造積極的文化，因此現在比以往任何時候都更需要強大的軟技能和情商，而處於情緒智力（EQ）頻譜低端的人，可能會表現一種不利於商業成功的人格。Business Insider 點名 7 種職場最忌諱行為，只要擁有其中一項就可能成為職場升遷道路上的最大阻礙。

第一個行為是八卦。誰都喜歡八卦，人們的互動幾乎就是為了交換訊息而生，但某些人就是特別愛收集別人的個人私事或是工作相關的消息，然後再到處傳播，做為自己的生存籌碼，這種人對於自己分內工作關注度通常不如辦公室政治，因此獲得的聲譽通常不高，久而久之傷害自己的信任度，當然升遷也輪不到這些人。

第二種行為是對任何事都不會拒絕的人。別以為辦公室裡這種乖乖牌才容易獲得賞識，實際上這種人最難以管理優先事項，導致進度落後，而且這種不夠投入的心態，會害團隊效率不彰。

第三種是第二種的相反，即對任何事都先拒絕再說的人，他們習慣按照自己的流程做事，花太多時間在讓事情符合指導方針的工作上，這些人很難信任團隊成員，屬於會監視及評核每一個步驟的微觀管理者，帶有負面意義。

（首圖來源：Flickr/Dave Collier CC BY 2.0） 分享 facebook

第四種行為是千錯萬錯都不是他們的錯的人。這種人養成了將責任推卸給辦公室其他成員的壞習慣，通常這種人很快就會失去團隊信任。第五種是自作聰明，這種人如果遇到問題，他們會怪罪團隊，如果做得對，那是因為自己是天才。這種人很容易被別人看穿，但他們自己通常很難意識到。

第六種是脾氣差的人，當事情不順利時，這種人在辦公室裡容易出現不穩定的行為，並且很難適當地管理與周圍人的職場關係，這種人會阻礙團隊發揮最佳表現，因為他們如果做了管理階層，通常會以恐怖的方式管理下屬。

第七種是愛搞政治的人，雖然雄心壯志對任何職業都很重要，但政治家將這個野心帶到另一個層面。對於他們來說，他們整個職業生涯都是為攀登到頂峰，所以他們會不擇手段達到目的，譬如把別人的想法說成自己的，刻意討好對自己有利的人，把別人踩在腳下並拒絕讚美別人，這些行為其實大家都會看在眼裡記在心裡，久而久之就會留下負面印象。

成功者的高情商特質

好消息是，QUARTZ 認為上述 7 項特質並非永久不變，只要能時時反省，提升自我意識，任何不良習慣都可以改變。富比士（Forbes）報導一項針對 500 名商業領袖的調查，發現優秀員工的人格特質也是以情商為指標。這項研究也認為情商與個性不同，個性很難改變，但情商可以。

第一個特質是能夠延遲滿足，願意做份外的工作，知道自己之後將獲得報償。第二個情商是容忍衝突，不會尋求衝突，但他們也不會逃避。他們能保持冷靜，同時冷靜而有邏輯地表達自己的立場。他們能承受人身攻擊以追求更大的目標，而不是自己使用這種策略。

第三種是專注，他們奉行的是飛行訓練原則，在飛機出狀況時要知道自己還在駕駛，他們不會被胡思亂想的客戶、辦公室的爭吵分散注意力，他們可以區分真正的問題和背景噪音，專注在最重要的事。

第四個特質是勇敢且明智，這些人願意挑戰行政決策，並且在發言之前會思考並明智的選擇最好的時間和地點。第五是約束自我，意思是這些人雖然多少有點自負，但可能基於其他方法更好或只是為了保持團隊和諧，他們願意承認錯誤，以別人建議的方式做事。

第六是永遠不會滿足，永遠充滿進步的動力。第七種是認識缺陷並立即改善，他們對各種阻礙工作效率的問題不會視而不見。最後還有負責任的，不會將功諉過；有個人聲譽可被指派重任；能夠與害群之馬相處，並從中找到解決問題的方法。報導最後說到「編碼技巧、多年經驗、商業學位當然很重要，但這些條件不會讓你與眾不同。」

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