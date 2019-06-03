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學習雙語可以提高兒童注意力？研究：其實無關

2019-06-03 13:44科技新報

【文‧Daisy Chuang】

從小學習雙語，甚至是多語言有助於孩子腦部發育嗎？相信不少人都聽聞，雙語教育可以提高兒童的注意力、同理心、記憶力等，不過美國最新的研究指出，學習第二外語的優勢被誇大了。

為了讓孩子們贏在起跑點，許多家長都要孩子學習第二外語，從小念雙語學校，致力培養孩子與世界溝通的能力，並希望可以透過雙語學程提高記憶力等大腦功能，也確實，過去有不少研究指出，雙語小孩執行功能（executive functions，EF）更佳，簡單來說，就是擁有更優越的注意力、工作切換與決策能力、抽象思考等認知系統。

舉例來說，2008 年有學者在幼稚園進行執行功能研究，發現在家同時說母語英文跟西班牙文的孩子成績更好，類似這些的研究也不斷出現，彷彿在暗示學習並使用兩種語言能讓孩童大腦發育得好，然而這些結果也不是沒有引起爭議，2015 年的整合分析研究指出，過去的研究 80% 被判為「不確定」，剩下的 20% 則是測試樣本不足。

那麼雙語教育是否對兒童執行功能有幫助？美國佛羅里達國際大學（FIU）為了尋找雙語使用與執行功能之間的關聯，展開青少年大腦認知發展研究（ABCD 研究），在全美 21 個地點記錄逾 4,524 名介於 9 歲到 10 歲的孩子，其中 1,740 人同時學習母語英語和第二外語。

（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）
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團隊透過「能否忽略干擾」、「是否能快速切換工作」等 3 項關卡進行測試，最終發現其實不管有沒有學習或是使用第二外語，他們的行為管理、計劃與解決問題能力都差不多，FIU 心理學家兼論文作者 Anthony Dick 表示，團隊並沒有在這次實驗找到雙語跟執行功能之間的關聯。

除此之外，研究團隊還發現，雙語兒童的英語詞彙量，比只講一種語言的孩子還要少，不過 Dick 認為這只是個微不足道的一點，團隊也指出，考量到不同家庭的社交環境、經濟狀況，或是孩子的智力差異，詞彙量在研究的重要性其實還好。

團隊也表示，這個研究並不是要反對雙語教育，雙語教學確實可以改善跨文化交流，未來也能提高就業機會，帶領研究的教授 Dick 也有把自家孩子送入雙語學校，這項研究僅專注在雙語教育是否能提高孩子的執行功能。

加拿大麥基爾大學社會科學家 Gigi Luk 也指出，在這些大型雙語教育研究中，變因也相當多，孩子在家真的有說另一語言嗎、什麼時候或是在哪裡接受母語跟第二語言教育、學習過程中哪種語言比較受尊重等等，這些都會增加研究的複雜性。

也就是說，雙語教育或許確實可以幫助孩子跟國際接軌，但是否能提高孩子的注意力或是決策力？只能說人類的大腦是最複雜的器官，影響執行功能的因素顯然相當多，目前學界也嚴重分歧，Dick 則表示，未來或許可以進一步研究，幾歲的雙語孩童執行功能較佳，是否適用其他歲數的孩童等。

目前新研究已發表在《Nature Human Behaviour》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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