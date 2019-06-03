面試要看什麼 辦公室四大區域透露企業真面目

【文‧黃嬿】

有換過工作的人都知道，換工作多半靠運氣，光是幾次面試很難真正認識一家公司，不過在面試的時候，如果夠用心觀察，還是能找到蛛絲馬跡，比問面試官更能得到關於一家公司的企業文化、員工的工作氣氛、員工是否開心等等訊息。QUARTZ 記者提出四大區域，建議面試時可多加留意。

第一個是接待區，就是走進公司第一個遇到的櫃檯員工，通常我們對櫃台員工的印象都是形象牌，穿著體面的高挑年輕女性，但其實真正反映一家公司員工滿意度的，並非表面觀感，而是觀察公司其他員工會不會跟櫃台攀談，有說有笑。作者表示，這代表一家公司的工作氣氛，如果員工與櫃台人員感情融洽，代表這家公司應該是間溫馨的公司，也代表這家公司對所有員工一視同仁。

另外一個觀察點是，如果你的面試官自己倒水倒茶給你，而不是找櫃台人員做這件事，代表這家公司比較沒那麼官僚。

第二個區域是茶水間，如果你看到茶水間很髒，水槽堵塞，代表員工完全不想付出多餘的精神貢獻給公司，大家都有私心，不願意為公共區域付出。另外一個就是冰箱，如果冰箱上貼的標籤都是不要亂拿別人食物等等警告標語，代表這個公司的員工不尊重彼此的財產，但如果冰箱上貼的是某某人提供的蛋糕請享用等等，就是完全不一樣的故事。

（首圖來源：Flickr/Jordan Richmond CC BY 2.0） 分享 facebook

第三個可留意的是工作區域與公共場所，作者說一定要掃視一下書桌和小隔間，有沒有家人和朋友的照片、花卉植物，和一些小玩意。因為桌面或工作場所的個性化證明真正的參與感，同時也反應人們被鼓勵將自己的個性和感受投入工作。

還有就是現在科技公司或新創公司很流行打造看起來很時髦的公共區域，像桌上足球和乒乓球桌這類設備，但這些東西並不是員工滿意度的可靠標誌。你該觀察的是公共區域是不是了無生趣，或是擺放公司特定的東西，如萬聖節派對和公司紀念日、獎項、書籍等。

還可以看看休息空間和會議室的白板，如果白板充滿新鮮的墨水和新的想法，代表這個環境重視合作。最後要看的是這家公司如果傾向開放式環境，那麼有無提供足夠的隱私空間，因為一家提供滿足隱私需求的特定房間或區域的公司，可能會將員工視為全方位、多面向的人，而不是只是工作機器。

最後就是看看廁所。作者提到廁所的有力證據最多，譬如廁所門的後面還要貼上請把衛生紙丟進馬桶這種標誌的話，代表很多人不會這麼做。如果洗手台提供不錯的洗手乳和擦手巾或紙，傳達公共空間相互尊重的訊息，如果還提供衛生棉等女性用品，更代表對女性員工的重視。

總之細節決定成敗，無論喜歡什麼樣的企業文化，一定要將每次面試視為機會，盡可能多收集有關潛在雇主的訊息。只要仔細觀察，就可以得到比他們告訴你還多的這家公司的真實面貌。

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