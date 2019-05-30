太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

【文‧黃嬿】

辦公室裡時常聽到女性員工抱怨好冷，不停倒熱水、披著披肩和毛毯等東西的通常是女性居多，但溫度高低個人感受不同，很難調整到每個人都滿意。不過公司大多數是女性員工的話，別以為辦公室溫度無關緊要，一項新研究發現，只要溫度升高一點，女性的生產力可能會提高。

據 CNN 報導，先前研究發現，大多數現代化辦公室使用的溫度控制系統，是基於體重 155 磅、約 70 公斤的普通 40 歲男性代謝率為標準。但女性體型通常比男性小，體脂百分比更高，因此女性的代謝率比男性低 20%~35%，女性感受到的理想溫度比男性高。這個問題不僅有關性別，老年人或兒童的代謝率也都與 1960 年代當標準的男性代謝率不一樣。

（首圖來源：Flickr/Ray_LAC CC BY 2.0） 分享 facebook

南加州大學馬歇爾商學院（University of Southern California Marshall School of Business）金融與商業經濟學系研究人員想了解辦公室溫度太低對女性會造成什麼樣的影響，找來 543 名學生參加實驗室實驗，進行數學、語言和認知反思問題測試，這些測試會分別在溫度介於攝氏 16.19 度至 32.57 度之間的不同房間內進行。

學生進行數學測試不能使用計算機，口頭測試部分要求學生從十個給定的字母中提出盡可能多的德語單詞（實驗在柏林進行），認知反思測試部分由幾個問題組成。研究發現，房間的溫度與數學與口頭測試的分數之間有關，但無論男女對認知反射的測試結果均不受溫度影響。

研究發現，將溫度提高攝氏 1 度與女性正確解決的數學問題數量增加 1.76% 有關。但在這個溫度下，男性提交的正確答案減少 0.63%。研究人員認為，溫度影響的不只是人們感覺舒適與否，在數學和語言方面的表現，以及努力程度都會受到溫度影響。該研究已發表在《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊。

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