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封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26科技新報

【文‧黃嬿】

除了人口老化，日本的社會問題隱藏諸多未爆彈。儘管目前失業率處於歷史低位，但與 15 年前相比，35~44 歲之間的兼職人數增加 60%，在日本被稱為失落的一代，這個特殊的年齡組在日本經濟泡沫期間畢業，由於當時企業減少人力聘僱與成本，畢業生求職困難，直到現在這群人中還有高達 90 萬人沒有找到穩定工作。

日經新聞（Nikkei Asian Review）分析這個問題時指出，1993~2004 年間日本適逢經濟泡沫破滅期間，企業削減員工和其他費用導致畢業生不易找到理想工作，如 2000 年時就多達 12 萬名畢業生找不到工作。之後雖然經濟復甦，但雇主繼續僱用應屆畢業生，使得這群人仍然很難回到職場。

這些人當中許多人曾經兼職工作，或者在不符合他們期望的工作之間跳槽，很少有機會發展自己的能力。東京大學教授表示，35~44 歲年齡組中在 2002 年沒有就業的人，在 2015 年仍有 40% 仍然沒有工作。

2018 年，有 52 萬兼職人員和 40 萬失業人員（不包括家庭主婦）介於 35~44 歲之間，總人數占該年齡組總人口的 5% 以上。日本研究促進研究所估計，當 35~44 歲年齡組的兼職人員和失業人員年老之後，提供給他們的生計補貼需要政府支出額外 20 兆日圓。

（首圖來源：Flickr/Evan Blaser CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Evan Blaser CC BY 2.0）
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為避免老後成為社會負擔，日本政府已經出手協助，目的是幫助他們在未來 3 年內找到穩定的就業機會。4 月下旬約有 20 名 30 多歲和 40 多歲的男女聚集在東京辦事處參與就業培訓計畫。

過去兩年，即 2017 年 2 月至 2019 年 2 月，日本總就業人數增加 229 萬人，從 6,427 萬增加到 6,656 萬。與此同時，日本的總人口減少約 84 萬。代表日本人口每天減少近 1,200 人，但同時有酬就業人數實際上每天增加近 3,100 人。

由於現在日本勞動力市場緊張，國際趨勢又推動企業站在改革的浪潮上，日本企業僵化的僱傭制度遲早會被打破，日本時報（Japan Times）分析認為，「令和時代的大學和高中畢業生將享受自然的順風，實現父母從未了解的工作和收入增長及經濟繁榮。」

即使日本正在進入年輕一代的新黃金時代，但命運並沒有站在 35~44 歲的人這邊，因為快速發展的 IT 公司和其他企業不是要年輕畢業生，就是要有工作能力的人，例如有管理經驗的人，但是這 90 萬人因長期缺席已失去即戰力，即使政府看到問題所在提供就業輔助，但分析師仍然認為日本政府的動作至少晚了 10 年，尤其在中美貿易戰火帶來的經濟不確定情勢下，要讓這群人回到正規軌道、找到人生舞台更是難上加難。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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