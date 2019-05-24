腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

【文‧Emma stein】

劍橋大學科學家分析證明，大腦不是越大越好，腦神經迴路連結也不是越複雜就越聰明。相反地，大腦有最理想的尺寸，一旦超過承受閥值，神經迴路連結越多，反而會引起學習障礙。

人體神經系統最主要的角色就是神經元（neuron）和神經膠質細胞（neuroglial cell），前者可快速準確地藉軸突（神經纖維）傳送電化學訊號給其他細胞，後者負責提供新陳代謝等機能。

當細胞體發生神經衝動時，會先經由軸突將衝動傳至突觸（synapse）末端，之後突觸釋放神經傳導物質，將神經訊息傳給接收方神經元的樹突，中樞神經系統中的神經元以突觸形式互聯，便形成神經元網路和神經迴路，控制生物體的感知及行為。

那假如我們額外添加神經元和突觸連接、讓大腦的神經迴路增加，可否更促進一個人的學習能力？答案是可以，也不可以。

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劍橋大學神經科學家 Timothy O'Leary 指出，當我們往大腦添加額外神經元（使大腦發揮作用）和突觸連接（使訊息從一個神經元流向另一個神經元）時，雖然確實能提高學習成績，然而車流量大了就一定會塞車或發生車禍，每一條新的神經路徑都有可能出現「阻礙」，當大腦神經電路超過某個閥值時，突觸連接越多反而越容易引起學習障礙。

雖然過去有證據表明，認知功能與學習能力較高的物種往往有較大的大腦，但顯然，腦袋不是越大顆越好，內部神經迴路依然有限制，好比 20 世紀的天才人物愛因斯坦，他的大腦大小也與常人差別不大，只是研究指出愛因斯坦大腦的神經膠質細胞多於常人。

研究人員預測，神經系統應有一個「最佳點」（sweet spot），會是最理想的大腦神經迴路尺寸，簡而言之，往大腦額外添加神經元和增加突觸連接，可以幫助一個人的學習達到最佳點，但之後就會開始走下坡，反而損害學習。

這篇新論文發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

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