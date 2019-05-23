為何吃加工食品容易胖？研究指：因缺乏膳食纖維

【文‧黃嬿】

我們都知道應該少吃垃圾食品，例如洋芋片、披薩、薯條、蛋糕、汽水等，因為這些食品高卡路里，但這些被視為高糖高脂肪的「超加工」食品，並不是讓我們變胖的主要原因，而是缺乏纖維質，導致我們容易不小心吃更多。

美國國立衛生研究院（NIH）一項新研究找來 20 名年齡 30 歲左右的成年人，將他們隨機分配到超加工食品的飲食，或未加工食品的對照組中，要求他們全天三餐食用超加工或未加工食品，還加上中間的小吃，參與者可以按照自己的意願進食。

每一個人參與其中一種飲食兩週後，需要轉換到另一個飲食再兩週時間，每個人都參與兩種飲食研究，可提高結果的可靠性。結果發現，與食用未加工食品的組別相比，吃超加工食品的參與者平均每天多攝入 500 卡路里熱量，體重增加幾乎 1 公斤。

（首圖來源：Flickr/Elsie Hui CC BY 2.0） 分享 facebook

雖然我們知道超加工食品可能會讓人上癮，但參與者報告發現，雖然吃超加工食品多攝入 500 卡路里熱量，但他們對超加工食品的胃口並沒有比未加工食品大。一般我們認為無意識吃下過度超加工食品主要原因是零食攝取過多，但在這項研究中顯示，大部分多餘卡路里是在早餐和午餐時攝入，而不是零食。

研究人員認為，超加工食品導致攝入更多卡路里的原因可能是吃太快。報告指出，在身體大腦釋放出飽腹感訊號之前，因為吃太快導致吃得更多，才導致每分鐘吃下更多卡路里。至於為什麼吃超加工食品會吃得比較多，原因是缺乏膳食纖維。

研究指出，未加工食品中一個重要的飽腹感因素是膳食纖維，但大多數超加工食品的膳食纖維在生產過程中流失，因此食用者比較難感覺吃飽了。但是未加工食品的纖維是食品結構的組成部分，或稱為食品基質，完整的食物基質會減慢我們攝入卡路里的速度，譬如吃橘子的時間比喝果汁需要更長時間一樣。

這項研究得出的有趣結論是，為了調節熱量攝入，我們必須保留食物結構，就像未加工食物的天然食物基質，食物纖維會迫使我們吃得更慢，而且在我們不小心吃太多食物之前，讓身體的飽腹感機制有時間啟動。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】