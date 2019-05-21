辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

【文‧黃嬿】

上班族坐在位子上一坐就是一整天，尤其是現在許多工作都需要創意、分析等思考性能力，專注力非常重要，但是偏偏在一群人的環境中，很難一直保持專注。根據辦公設備製造商 Poly 委託研究公司 Future Workplace 進行的一項調查顯示，辦公室工作的所有干擾中，最令人厭惡的不是室溫或外面的交通噪音，而是我們自己。

大家應該都在辦公室分心過，這項調查針對各種會造成中等到高度分心的干擾當中，高達 76% 的受訪者表示同事在主要辦公空間大聲講電話最擾人，其次是同事在附近講話的噪音，65% 的人選擇此項。另外有人帶兒童、寵物到辦公室也會造成他人中等到高度分心，甚至咖啡機的聲音也被二成多的人視為噪音之一。

很多人上班時需要私人空間，最近流行的開放辦公室計畫卻適得其反，調查顯示開放式空間反而會降低面對面合作的機會，還會降低生產力，特別是對創意工作者而言。但有趣的是，這項調查區分不同世代的人，發現年輕人與年長者對辦公室干擾的看法也有世代差異。

首先，最年輕的 Z 世代和千禧一代較更早世代的人更喜歡開放式辦公室。55% Z 世代和 56% 千禧一代表示更喜歡開放式辦公室，相比之下，47% 的 X 世代和 38% 的嬰兒潮一代偏好開放空間。年輕人表示在嘈雜的環境工作效率更高，且比其他幾代人更傾向合作。

（首圖來源：Flickr/the real Tiggy CC BY 2.0） 分享 facebook

超過一半（52%）的 Z 世代表示，當被噪音圍繞或與他人交談時，工作效率最高，但有 60% 的嬰兒潮一代表示，安靜時工作效率最高。不同世代面對噪音的方式也不一樣，最年輕的 Z 世代有 35% 戴上耳機避免分心，但只有 16% 的嬰兒潮世代會戴耳機上班。

不同世代的工作方式也不一樣，20% 的 Z 世代將至少一半時間花在電話、視訊、多方通話，但只有 7% 的嬰兒潮世代習慣這種溝通方式。現在很多辦公室拿掉一板一眼的辦公室座位，配置有沙發和軟墊的休息區，調查指 20% 的 Z 世代與千禧一代會到這種舒適空間上班，但超過一半的嬰兒潮世代堅決在自己的座位工作。

這項調查結果列出最讓人分心的事，從最高到最低依序是同事大聲講電話、同事在附近講話、電話鈴聲或提示聲、辦公室的慶祝活動、附近開小組會議、來辦公室拜訪的兒童、在辦公室裡舉行的團體遊戲、家人探訪、桌上遊戲、辦公室寵物、室外聲音、同事在吃東西、冷氣、影印機、咖啡機。

Poly 這項全球研究調查涵蓋美國、加拿大、西班牙、英國、德國、法國、中國、澳洲和紐西蘭、日本和印度的 5,150 名員工，受訪者在企業環境至少工作 3 天以上。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】