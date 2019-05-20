研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

【文‧Nana Ho】

美國心理學協會（American Psychological Association，APA）發表的一項新研究顯示，對於 80 歲以上年長者的身體健康來說，「憤怒」情緒造成的傷害遠大於「悲傷」，在長期帶有憤怒情緒之下，可能會增加與心臟病、關節炎和癌症等慢性疾病相關的炎症反應。

在這項刊載於《Psychology and Aging》期刊的研究中，研究人員收集並分析了 226 名 59-93 歲的老年人的數據，他們將參與者分為年齡 59-79 歲的中老年人及 80 歲以上的老年人族群，除了讓所有人完成關於生氣、悲傷感受的相關問卷，團隊也測量了血液樣本中的炎症反應，並了解所有對象是否患有與年齡相關的慢性疾病。

研究結果發現，憤怒對中老年人並未造成影響，但對於 80 歲以上的老年人族群來說，每天經歷憤怒情緒卻明顯與炎症反應和慢性病水平升高有關。儘管炎症通常有助於保護身體且有助癒合，但長期的炎症也可能導致老年人的慢性疾病。

協和大學碩士、主要作者 Meaghan A. Barlow 指出，大多數人隨著年齡增長，他們會無法做到曾經能做過的活動，也可能因為失去配偶或身體活動能力下降，他們會開始感覺生氣，而從研究來看，憤怒正會促使慢性病的發展，而悲傷並不會。

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「憤怒是一種充滿活力的情感，可以協助激勵人們追求生活目標，較為年輕的中年人或許還能夠利用這種憤怒做為『燃料』，克服生活中隨著年齡出現的挑戰和損失，而這也能使他們更為健康。然而隨著年齡達到 80 歲，許多人面對不可逆轉的損失和生活中一些樂趣再也無法實現時，憤怒就會成為問題。」

值得一提的是，儘管「悲傷」讓人認為會對身體造成影響，但至少在炎症或影響慢性病上，研究並未顯示相關聯的情況。團隊認為這是因為悲傷能讓老年人適應年長帶來的身體和認知能力下降挑戰，協助他們擺脫不再能實現的目標。

Barlow 認為這項研究顯示，並非所有負面情緒本質上都是壞的，在某些情況下甚至可能是有益的。至於憤怒，若能透過教育和治療措施去幫助老年人調節情緒，協助他們運用更好的對策去減少類似情緒，或許便能控制衰老帶來的不可避免變化造成的影響。

「如果能更好去了解哪些負面情緒對老年人有害、無害或甚至有益，我們就可以教他們如何以健康的態度面對失落，這可能有助於他們放下憤怒。」

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