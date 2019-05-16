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不平和的天安門：生而為人的選擇

為何新手媽媽愛 po 小孩照片？研究指是過度焦慮

2019-05-16 15:44科技新報

【文‧黃嬿】

到了三十幾歲這個年紀，會發現 Facebook 上的照片全都是朋友的孩子，朋友自己和另一半幾乎全都消失的無影無蹤，很多人會想新手父母貼孩子照片單純只是分享新生活而已，跟一般人分享生活動態的動機差不多，但其實不然，研究指出，貼文者多半是新手媽媽，她們照顧新生兒已經夠忙了，還會利用寶貴時間「過度貼文」，背後其實是一種焦慮的展現。

一篇刊登在美國國家生技資訊中心 (NCBI) 收錄的論文研究新手父母為何特別愛貼嬰兒照片，研究人員想知道為什麼媽媽會這麼在意社群媒體上的朋友群，這其中有些是家人和親密朋友，但多半僅是熟人，對寶寶照片的反應。

研究追蹤 182 名雙薪夫婦在成為父母身分的最初幾個月使用 Facebook 和其他社交網站的情況。藉由訪談父親和母親發現花更多時間在社交網站上並主要負責發布嬰兒照片的其實是母親，研究人員因此將研究重點放在新手媽媽身上。

調查中發現特別關心他人是否知道自己變成母親身分，以及認為其他人預期自己是完美父母的媽媽，在 Facebook 上表現會更加活躍。當她們發布的孩子照片收到的評論比預期更多或更少時，她們報告更強烈的情緒反應。

(首圖來源：Flickr/Brian CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Brian CC BY 2.0)
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接著，研究人員測試 Facebook 使用情況在父母身分的最初幾個月是否與抑鬱症狀升高有關。研究發現更積極尋求外部驗證以確認她們的母親身分，並且對育兒方式採行完美主義的母親，頻繁使用 Facebook 會間接增加抑鬱症狀。此外，Facebook 使用頻率增加也與新媽媽的養育壓力增加有關。

至於頻繁使用 Facebook 為何會讓新手媽媽感到壓力和抑鬱，另一項來自 721 名媽媽的調查數據發現，在社交網站上更頻繁與其他人比較的母親會感到更加沮喪，對成為父母的新角色負擔感到沉重，而且也會是比較不稱職的父母。這項研究認為，對於自己是否成為完美父母角色的人感到壓力的人，更傾向於在社交網站上以非常正面積極的方式描述自己。

當然使用社交媒體不是全然有害，社交媒體可以維護與強化新手媽媽和家人與朋友的聯繫，而且當媽媽的 Facebook 朋友群中大部分是家人與親戚，爸爸則是更常以 Facebook 之外的方式與朋友聯繫的話，會有較高的育兒滿意度。

研究人員建議，如果在 Facebook 上花太多時間反而讓新手媽媽感到沮喪，最好的方式就是暫停使用，可以轉為打電話給朋友，或找朋友出來面對面喝咖啡更有益身心健康。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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