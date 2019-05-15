編碼價值被高估 未來最缺的是軟技能人才

【文‧黃嬿】

現在求職必須具備的不只是專業知識等硬技能，還需要軟技能，LinkedIn 執行長 Jeff Weiner 就說過，現在最需要的專業技能一般會認為是編碼，但他認為從雇主需求和求職者的條件來看，當中最大技能差距其實是軟技能。

The Balance Careers 報導，硬技能是特定於工作的技能和執行工作所需的知識，可透過教育、培訓計畫、認證和在職培訓獲得的技能，通常是可量化的技能，可以輕鬆定義和評估。例如，IT 專業人員的硬技能可能是編碼，而廚師的硬技能就是烹飪。

但軟技能不是學了就會，主要是人際關係技能，這些更難以定義和評估。軟技能包括溝通技巧、聽力技巧和同理心等。軟技能是在工作中取得成功所需的個人屬性、個性特徵、社交和溝通能力。軟技能代表一個人與他人交往的方式與能力。

與可學習的硬技能不同，人們必須擁有軟技能才能理解其他人的情感或見解，這些更難學。統一來說，軟技能包括態度、溝通、創造性思維、職業道德、團隊合作、網路、決策、積極性、時間管理、動機、靈活性、解決問題、批判性思維和解決衝突。

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Jeff Weiner 表示，大多數雇主想要的求職者能力是書面溝通、口頭溝通、團隊建設和領導技能，雖然現在各行各業對工程師求才若渴，薪資也水漲船高，但是軟技能才有持久力。Weiner 的論點是，儘管人工智慧不斷進步，威脅人類工作，但實際上我們離電腦複製和取代人類互動的那一天還很遠，認為未來人機協作的世代更需要軟技能。

WIRED 也認為，在自動化未來，涉及社交互動和社交技能的工作將受到最大程度的保護，而且直言現在社會對編碼和寫程式的技能就是鐵飯碗工作是高估了，未來人工智慧機器將會很擅長這樣的工作。或許未來最受歡迎的職業培訓是教人如何溝通。

富比士（Fortune）一篇分析軟技能的文章指出，隨著企業努力應對數位化、自動化等變革，建立一種人們可以傳達想法的文化對競爭力至關重要，與協作能力和創造性思維一樣重要。加拿大職業培訓公司 Desire2Learn 也認為，現在技術技能的平均壽命大約是 18 個月，相比之下，創造力、適應性和時間管理等耐用技能永遠不會過時。

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