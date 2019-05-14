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史丹佛研究發現 從小接觸《寶可夢》的玩家大腦有著專屬「寶可夢區」

2019-05-14 12:55科技新報

【文‧Nana Ho】

《寶可夢》（Pokémon）系列遊戲可以說是許多人的童年，如果你小時候也玩過寶可夢遊戲，當你現在看到這些角色時，很有可能你的大腦特定區域會被活化。

科學家很早就知道人類大腦有著特定的區域用來辨認文字、數字和臉孔，而哈佛醫學院近年的研究更進一步發現，猴子要開發類似的區域必須需要從小就接觸到那些物體，史丹佛研究人員因此想知道，人類是否也是如此。

有鑑於許多人從小就開始接觸寶可夢，每一隻寶可夢長的又是如此獨特，這也讓寶可夢粉絲成為了史丹佛團隊研究的完美對象，儘管曾對能成效有所懷疑，透過實驗組與對照組的對比，團隊確實得到了有趣的發現。

在這項測試中，研究人員向測試對象展示了數百個寶可夢角色，其中包含在卡通中的形象，也包含在最古早 Game Boy 遊戲中的角色圖片，儘管像素有所差異，但對 11 位從小便接觸寶可夢的實驗組來說，大腦區域仍有所活化。

（首圖來源：Niantic ）
（首圖來源：Niantic ）
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而實驗組活化的大腦區域也是一致的。在看到寶可夢角色時，所有寶可夢粉絲大腦中通常會對動物的圖片做出反應的「枕顳葉」（occipitotemporal sulcus）區域有了活化反應。

團隊認為，這項研究支持了過去的一項理論，即人們的大腦從很小的時候便會開始根據學習的經驗進行改變，但大腦中仍有些潛在限制因素來塑造、指導這些變化如何進行。

就像音樂家即使創造新的歌曲，旋律中仍然會尊重著音樂的「語法」進行，大腦的創意可以用於許多地方，但它必須遵循某些規則發展——以遊玩寶可夢長大的實驗組例子來說，他們便能比其他人更好創造符合寶可夢官方設定的新角色。

雖然「創造新寶可夢」聽起來不是什麼太過實用的能力，一些父母可能還會從中得出「電子遊戲會對孩童大腦產生持久且無用影響」的結論，但史丹佛大學心理學教授 Kalanit Grill-Spector 並不這麼想。

Grill-Spector 表示，大腦視覺皮層由數億個神經元組成，人們有能力在皮層中編碼許多的模式也不會有容納的問題，以實驗組來說，所有測試對象都成長為成功的年輕人。「我會對那些父母說，參與實驗的對象都有博士學位，他們都做得很好。」

科技新報

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