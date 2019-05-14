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推理非人類專長 研究：一種黃蜂也具有類似邏輯推論的能力

2019-05-14 09:43科技新報

【文‧Emma stein】

近幾年來，科學家陸續發現有些猴子、鳥、魚等脊椎動物和人類一樣，具有邏輯推理能力，而密西根大學研究人員現在又發現，屬於無脊椎動物的紙胡蜂（paper wasp）似乎也有邏輯推理能力！假如你遇到這種黃蜂，記住—–牠們很聰明。

遞移推論（transitive inference，TI），即藉已知關係推斷出未知關係，比如：假設 A＞B、B＞C，則 A＞C，這過去被認為是人類演化數千年的特有能力，但近幾十年來，科學家證明其他脊椎動物如鳥類、猴子、魚類等也具有這種能力。

唯一一種無脊椎動物的測試對象為蜜蜂，但當時研究表明，蜜蜂不具有邏輯能力，一種解釋是蜜蜂的神經系統強加認知限制。

不過，蜜蜂呆了些，有一種黃蜂卻很聰明。美國密西根大學進化生物學家 Elizabeth Tibbetts 團隊新研究發現，和蜜蜂同目但不同科屬種的黃蜂「紙胡蜂（paper wasp）」，具有遞移推論能力，牠們的神經系統約含 100 萬個神經元，數量與蜜蜂差不多，但卻能夠表現出複雜的社會行為，這在蜜蜂群體看不到；換句話說，這種黃蜂能根據自己的觀察，依邏輯推斷出下一步。

（首圖來源：密西根大學）
（首圖來源：密西根大學）
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紙胡蜂分布在世界各地，研究人員測試了兩種常見的紙胡蜂物種 Polistes dominula（首圖所示）、Polistes metricus，並證明昆蟲的微型神經系統，不一定與行為複雜程度成正比。

實驗中，研究人員準備兩種不同顏色的物品，其中一個帶有微電流，另一個則沒有，紙胡蜂很快就分辨出碰到哪一種顏色會被電擊；接下來，研究人員重新打亂顏色配對，發現紙胡蜂毫不費力地判斷出「某種顏色」在「某些情況下」是安全的，而其他情況下並不安全。

那麼，為什麼黃蜂和蜜蜂的大腦都比一粒米還小，但遞移推理測試的表現差異如此大？研究人員認為，或許跟社會行為不同有關。

蜜蜂蜂巢中只有一隻能正常產卵的雌蜂，也就是蜂后；紙胡蜂蜂巢中雖然也只有一隻蜂后，但具有生殖能力的雌蜂並不是只有蜂后，只是牠們依照「等級」高低排名來決定誰負責生殖、工作、照顧雛蜂和覓食。

Elizabeth Tibbetts 說，這項研究結果表明了大腦大小並不一定會嚴格限制行為發展，相反的，複雜行為更可能受到社會環境影響。新論文發表在《Biology Letters》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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