拿到職場升遷金鑰 專家提出七大方針

【文‧黃嬿】

30 歲前在職場賣命工作或許是升遷的基本要件，但是想要突破一個小主管的職位步步高升，衡量的就不只是工作能力和付出多少，而是一個 360 度的全面性檢視，當中有一個很重要的指標就是個人聲譽，要如何維持個人聲譽，必須從日常小事做起。

辦公室裡難免會對一個人品頭論足，特別是某些較受關注的人，但很多時候這些評價都伴隨著負面觀感，譬如認可某人是業務人才，但卻不是管理人才；或是某人很聰明，但做事雜亂無章等。這是對一個人標籤化，一旦標籤化後，這種說法會一直被旁人重複流傳，之後無論這個人有什麼豐功偉業，都很難洗刷罪名，說不定還因此妨礙升遷。

個人就是一種品牌，品牌是一種必須經過長時間累積的結果。Inc 認為這些點點滴滴通常來自日常小事，只要在日復一日的職場生活避免犯以下 7 種錯誤，基本上就能避免留下刻板印象。

（首圖來源：Flickr/Tim Dorr CC BY 2.0） 分享 facebook

文章第一件事是避免顯露消極情緒。作者表示，有時候與同事閒聊是可以的，但大多數八卦都會牽扯到一些負面事情，譬如針對老闆、某某合作對象、公司政策等，但如果你每次談話都是持批評與否定的態度，你很快就會變成老闆眼中的邊緣人。

第二是不要在會議時一直收發電子郵件，因為一直專注自己的事情，對在講話的人非常不禮貌。第三是職場的社交態度要積極點，譬如因為某件合作案，同事將你介紹給某人，事後一定要積極與他聯繫，否則不但會給人留下負面印象，還會害到同事。

第四是寫電子郵件時文法不可錯誤百出，特別郵件是發給老闆或高階主管，所以花一點時間檢查郵件和句子，不要讓自己看起來是個粗心的人。第五是欺騙，很多人都不知道其實自己編的故事很容易被揭穿，但還是有很多人喜歡編織謊言。

第六是注意穿著，在科技公司上班雖然可以穿牛仔褲和球鞋，但還是要留意一下不能太邋遢，工作場合必須穿出自己最好的一面，這也是代表對這份工作的尊重。最後一個大忌是開會遲到，如果真的無法準時，勢必得提前通知，以免打亂其他人的後續行程。

華倫巴菲特（Warren Edward Buffett）曾說，建立聲譽需要 20 年，但破壞只要 5 分鐘。富比士（Forbes）也有專文指出，個人品牌僅適用名人或高階管理人的日子已一去不復返了。個人品牌並非專為 CEO 而設，普通員工也應該利用聲譽建立資本，才能讓自己在專業人士裡脫穎而出。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】