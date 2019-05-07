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不是只知道酸甜苦辣 研究發現舌頭也可以「聞」到食物的氣味

2019-05-07 11:07科技新報

【文‧Nana Ho】

講到美味的食物，許多人首先描述的會是在嘴裡嘗起來的感受，但其實絕大多數食物、飲料的獨特風味更多是來自於氣味，近日 Monell 中心科學家更進一步發現，一些功能性嗅覺受體也存在於舌頭上的味覺細胞中，這項研究顯示，嗅覺和味覺間的相互作用可能並不像過去所想的是在大腦開始，而是在舌頭就已經展開。

舌頭上的味覺分子除了能檢測放入口中食物的酸甜苦辣，同時也能用來評估其營養價值和潛在的毒性，而嗅覺則是提供關於食物風味、質量的詳細資訊，大腦在結合味覺、嗅覺與其他感官的輸入後，創造出對味道的多種感覺。

一直以來味覺和嗅覺都被認為是獨立的感官系統，它們所收集的訊息直到抵達大腦才會產生相互作用，Monell 細胞生物學家、研究資深作者 Mehmet Hakan Ozdener 原先也對此深信不疑，但在 12 歲的兒子向他詢問「蛇伸出舌頭是不是要聞氣味？」後，他也開始產生疑問。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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在這篇刊載於《Chemical Senses》期刊的研究中，Ozdener 和團隊運用了 Monell 所開發的方式來維持培養中的人類味覺細胞，並在透過遺傳和生化方法探測味覺細胞後，發現其中含有許多已知存在於嗅覺受體中的關鍵分子。

透過鈣離子影像（calcium imaging）技術，團隊首次證明人類味覺細胞中有著功能性嗅覺受體，也顯示出嗅覺受體可能透過和舌頭上的味覺受體細胞相互作用，在味覺系統中扮演一定的角色，而 Monell 科學家在其他實驗中發現單一味覺細胞可以包含味覺和嗅覺受體的情況也佐證了這種可能性。

除了提供對嗅覺、味覺是如何相互作用的深入了解，這項發現也讓科學家未來研究嗅覺系統是如何檢測氣味的新方向。團隊計畫未來將持續探索氣味分子是如何改變味覺細胞反應，嗅覺受體對於特定味覺細胞是否又有著優先順序。

Ozdener 認為，這項研究將有助於解釋氣味分子是如何影響味覺感受，「這可能會衍伸開發出基於氣味的口味調節劑，協助應對過量的鹽、糖和脂肪攝取導致的肥胖、糖尿病等飲食相關疾病。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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