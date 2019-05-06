航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

【文‧黃嬿】

在許多職業當中，最讓人欽羨又佩服的工作有很多，而與設計飛機、太空載具、導彈和衛星有關的航太工程師應該是其中之一，實際上從事這一行的薪水也很高，是科學、技術、工程及數學 (STEM) 領域當中，入門級職位裡收入最高的工作之一。

在事事講求科技的時代，主修工程學幾乎是拿到高薪的門票與工作的保障，College Factual 統計在美國一般主修工程學的新鮮人平均起薪是 5.8 萬美元，在職業中期平均可以拿到 9.8 萬美元年薪。而根據美國薪資調查網站 PayScale 調查，剛畢業或工作不滿 3 年的入門級航太工程師，起薪可從 5.7 萬到 9.8 萬美元不等，平均為 7.2 萬美元。

PayScale 調查，薪水可能因公司而異，對於入門級航太工程師來說，SpaceX 平均年收入約為 9.4 萬美元，是所有公司中最高的，但薪資範圍也很大，介於 7 萬到 13.9 萬之間，NASA 下屬機構噴氣推進實驗室 (Jet Propulsion Laboratory) 入門級平均年薪為 8.2 萬美元，美國第 5 大國防工業承包商 Northrop Grumman 為 8.1 萬美元，奇異航空 (General Electric Aviation) 入門級航太工程師每年平均收入為 7.7 萬美元。

(首圖來源：Flickr/Official SpaceX Photos CC BY 2.0) 分享 facebook

比較另外意外的是 NASA 入門級航太工程師平均薪水只有 6.7 萬美元，低於平均水準。美國航空航太製造廠商 Lockheed Martin 平均起薪為 6.5 萬美元也不如平均。不同專業技能也會影響薪資，譬如航太工程師當中機械工程師平均薪水為 73,298 美元，高級系統工程師年薪為 115, 239 美元。

起薪差別還在於工作地點以及當地市場對航太工程師的需求。例如加州 El Segundo 的航太工程師起薪比美國全國平均水平高出 23%，但在西雅圖工作的航太工程師起薪只比全國平均水平高 4%。根據去年 5 月美國勞工統計局的數據，航太工程師平均收入為 117,100 美元。

富比士 (Forbes) 統計大學畢業生或 3 年以下資歷的人在 STEM 領域，以薪資中位數計算，年薪最高前十名依序為石油工程師 88,700 美元、核工程師 62,900 美元、海洋工程師 62,200 美元、化學工程師 61,700 美元、電腦與資訊研究科學家 58,800 美元、航太工程師 58,000 美元、造船工程師 57,800 美元、核醫學技術專家 57,800 美元、商業智慧分析師 56,700 美元、軟體開發與系統軟體師 55,100 美元。一般大學畢業生或不到 3 年經歷的入門級職位年薪平均只有 39,700 美元。

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