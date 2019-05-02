親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

年輕人才有創造力？美經濟學教授指這是偏見

2019-05-02 12:32科技新報

【文‧黃嬿】

在產業趨勢急速變化的時代，企業愈來愈重視年輕新血，不只招聘要年輕人，連過去仰賴長期經驗與戰功的高階主管職位都給 30 世代的年輕人擔當。除了看上他們的科技才能之外，創新能力也是勝出因素，許多社會科學研究發現創造力在 30~40 歲達高峰，不過最新研究為老年人平反，俄亥俄州立大學 (Ohio State University) 和芝加哥大學 (University of Chicago) 研究發現，年輕人與老年人的創造力不同，認為年輕人才有創造力其實是一種偏見。

兩位經濟學教授在論文中解釋說，基於對現代畫家、詩人、小說家和自然科學家的分析，他們已經知道存在兩種極端類型的創新者。一種是概念思考者，以演繹方式工作，運用抽象原則。他們尋求傳達特定的想法或情感，為他們的工作制定精確的目標，提前仔細規劃，並系統地執行。

而另外一種是實驗創新者，以歸納的方式工作，從經驗中積累知識，有雄心勃勃的目標但含糊不清，因此需要更長的時間開發。

(首圖來源：Flickr/Sam Wolff CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Sam Wolff CC BY 2.0)
分享

研究人員表示，提出新事物的激進思想家，通常發生在他們花長時間沉浸在某領域之前。但是實驗創新者需要花費數十年的反複試驗和積累的知識，才能建立不尋常的關聯性，這種關聯性超越他們專業領域的慣例。研究人員這次針對 31 位最著名的諾貝爾經濟學獎得主展開創新者的研究，認為概念創新者在 25 歲左右達到高峰，而實驗創新者在 50 歲這個階段達到頂峰。

研究人員發現，在職業生涯早期做過最具開創性工作的諾貝爾獎獲得者，是挑戰傳統智慧並突然提出新想法的概念創新者，就像藝術家和作家。而實驗性創新者需要更長時間的實驗，並從錯誤中吸取教訓，而這些思想家往往會在職業生涯晚期發揮才能。研究人員表示，「在職業生涯的早期或晚期達到創意高峰，取決於你採用的是概念或實驗的方法」。

現代社會普遍認為創造力是年輕人的特殊領域，不只企業界重用年輕人，甚至學術界也有這個趨勢，如哈佛大學甚至拒絕給予兩位 54 歲的學者終身職，引發學界爭議。這項研究結果凸顯的問題是現代社會忽略一個事實是創新者也有不同類型，而不同的問題需要不同類型的貢獻和解決方案，但偏見思維會導致錯誤決定。

研究人員希望他們的研究能夠消除世界對早熟天才的偏愛，以及對年齡的蔑視。該研究發表於 4 月 26 日的 《De Economist》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

偽裝真實情緒傷害大 研究指服務業容易染上酗酒習慣

2019-04-30 13:15

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:06

長壽關鍵在基因 新研究：SIRT6 基因越強的物種活越久

2019-04-29 08:52

遠距工作如何保持團隊戰鬥力 Google 建議三大妙方

2019-04-25 14:45

千禧世代一年要玩 35 天 花錢也最不手軟

2019-04-24 12:05

總是在夢中生氣？研究發現可能與大腦額葉活動不平衡有關

2019-04-23 12:25

為什麼同一個牙洞老是反覆蛀牙？可能是免疫系統的錯

2019-04-23 08:27

為何太空裝有白色有橘色？原來是這些考量

2019-04-19 13:13

最強效的抗壓藥丸 每天花20分鐘親近大自然可降低壓力荷爾蒙

2019-04-18 14:15

美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

2019-04-17 17:06

空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:07

研究：低社經地位不只會影響健康 還會在基因留下痕跡

2019-04-15 16:46

個性影響視覺訊息 研究發現態度開放的人看到更多

2019-04-12 11:43

有錢可以買到快樂 耶魯研究顯示規律運動效果一樣

2019-04-11 15:38

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 15:19

新研究發現有些人和小動物一樣 可以感應到磁場變化

2019-03-21 14:25

從小學音樂反應會更快 加拿大研究稱玩樂器可助腦部發展延緩老化

2019-03-19 10:23

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59

著名思想家都不是工作狂 專家稱疲勞只會降低生產力

2019-03-14 13:15

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:17

小說1984真實上演 上千萬中國人因社會信用評分被禁搭飛機和火車

2019-03-07 14:25

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 13:15

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top