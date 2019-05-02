年輕人才有創造力？美經濟學教授指這是偏見

【文‧黃嬿】

在產業趨勢急速變化的時代，企業愈來愈重視年輕新血，不只招聘要年輕人，連過去仰賴長期經驗與戰功的高階主管職位都給 30 世代的年輕人擔當。除了看上他們的科技才能之外，創新能力也是勝出因素，許多社會科學研究發現創造力在 30~40 歲達高峰，不過最新研究為老年人平反，俄亥俄州立大學 (Ohio State University) 和芝加哥大學 (University of Chicago) 研究發現，年輕人與老年人的創造力不同，認為年輕人才有創造力其實是一種偏見。

兩位經濟學教授在論文中解釋說，基於對現代畫家、詩人、小說家和自然科學家的分析，他們已經知道存在兩種極端類型的創新者。一種是概念思考者，以演繹方式工作，運用抽象原則。他們尋求傳達特定的想法或情感，為他們的工作制定精確的目標，提前仔細規劃，並系統地執行。

而另外一種是實驗創新者，以歸納的方式工作，從經驗中積累知識，有雄心勃勃的目標但含糊不清，因此需要更長的時間開發。

(首圖來源：Flickr/Sam Wolff CC BY 2.0) 分享 facebook

研究人員表示，提出新事物的激進思想家，通常發生在他們花長時間沉浸在某領域之前。但是實驗創新者需要花費數十年的反複試驗和積累的知識，才能建立不尋常的關聯性，這種關聯性超越他們專業領域的慣例。研究人員這次針對 31 位最著名的諾貝爾經濟學獎得主展開創新者的研究，認為概念創新者在 25 歲左右達到高峰，而實驗創新者在 50 歲這個階段達到頂峰。

研究人員發現，在職業生涯早期做過最具開創性工作的諾貝爾獎獲得者，是挑戰傳統智慧並突然提出新想法的概念創新者，就像藝術家和作家。而實驗性創新者需要更長時間的實驗，並從錯誤中吸取教訓，而這些思想家往往會在職業生涯晚期發揮才能。研究人員表示，「在職業生涯的早期或晚期達到創意高峰，取決於你採用的是概念或實驗的方法」。

現代社會普遍認為創造力是年輕人的特殊領域，不只企業界重用年輕人，甚至學術界也有這個趨勢，如哈佛大學甚至拒絕給予兩位 54 歲的學者終身職，引發學界爭議。這項研究結果凸顯的問題是現代社會忽略一個事實是創新者也有不同類型，而不同的問題需要不同類型的貢獻和解決方案，但偏見思維會導致錯誤決定。

研究人員希望他們的研究能夠消除世界對早熟天才的偏愛，以及對年齡的蔑視。該研究發表於 4 月 26 日的 《De Economist》期刊。

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