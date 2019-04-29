親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:06科技新報

【文‧黃嬿】

即使不是流感季節，也沒有空氣污染，你可能會發現在城市街頭戴口罩的人愈來愈多，在辦公室裡也一樣。近年的口罩文化其實是從亞洲開始，特別是日本，很多外國人對日本的口罩文化感到好奇，其實口罩反映的防禦意味很多，對年輕人而言，更多是反抗城市化，以及網路世代下的身分標記變化。

日本人流行戴起口罩，主要是從 2002 年 SARS 爆發開始，當時台灣人進出公共場所也習慣戴上口罩，2006 年在日本爆發的禽流感恐慌又再一次讓口罩流行起來，甚至在美國也可以發現亞洲人特別愛戴口罩。日本人戴口罩還可以防寒和防花粉過敏。

後來日本商人開發出各種有趣圖案或品牌標識的面具，將口罩變成時尚配件，每年口罩市場規模達到 2.3 億美元，這股風潮也傳到台灣，現在又加上空氣污染問題嚴重，亞洲國家包括中國、南韓、台灣等民眾都把口罩當成包包裡的日常配備。

（首圖來源：Flickr/Evan Blaser CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Evan Blaser CC BY 2.0）
分享

nippon.com 分析日本口罩文化的歷史，認為最早是開始於 1918 年西班牙流感大流行期間，當時在日本造成數十萬人死亡，從那時起，口罩的銷售額就逐年增加。日本部落格 Kotaku 一篇文章認為，2009 年日本流感大爆發以來，日本人已經習慣戴口罩，原因是口罩提供的隱私護盾，類似太陽眼鏡提供的效果。

QUARTZ 也說，在許多年輕的日本人中，口罩已演變成「社交防火牆」，現在愈來愈多青少年每天戴口罩，就像戴耳機一樣，表現出他們沒有與周圍人交流的意願，對於尋求避免公共交通騷擾的年輕女性來說尤其如此。

表示不想被打擾

由於口罩有提供匿名性和避免社交互動的符號，所以透過戴口罩，沒有勉強讓自己平易近人的壓力，而且不再需要做出與社會互動的樣子，假裝微笑或各種臉部表情，因為沒有人能看得到。

Japan Today 訪問一位 46 歲的母親，她說她自己冬天時會每天戴口罩防止生病，但她的高中女兒戴口罩是基於一個完全不同的原因，她說她女兒每天出門戴口罩，然後將耳機貼在耳朵裡，等於建立一道與他人交談的障礙，這樣人們就不會打擾她。

一名日本少年心理學家觀察指出，「當我們與他人打交道時，我們必須先判斷他人是微笑還是表現出憤怒，透過戴口罩，你可以防止別人想跟你打交道的慾望。」而且他認為，戴口罩防止直接與他人打交道的趨勢可能源於當前的青少年文化，因為青少年更習慣透過電子郵件和社交媒體間接溝通。

隨著愈來愈多人湧入大城市生活，人際關係變成無形的壓力，如果時時刻刻都得應付這種窒息的壓力，會讓人筋疲力盡。一名日本部落客曾發文探討她戴口罩的原因，其中一個就是想要獨自一人，她說，「戴著口罩不知何故讓我覺得稍微隱形起來，獲得一些個人空間。另外，如果有人試圖和我說話，我可以假裝生病。」

Time 雜誌一篇文章也認為年輕人戴口罩是網路匿名特性，以及習慣透過社交媒體與人互動下的延伸行為，他說許多健康的年輕人戴口罩的意思就在現實生活中，他們不想被打擾，就像在咖啡館就算沒在聽音樂，也要戴耳機一樣。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

遠距工作如何保持團隊戰鬥力 Google 建議三大妙方

2019-04-25 14:45

千禧世代一年要玩 35 天 花錢也最不手軟

2019-04-24 12:05

長壽關鍵在基因 新研究：SIRT6 基因越強的物種活越久

2019-04-29 08:52

總是在夢中生氣？研究發現可能與大腦額葉活動不平衡有關

2019-04-23 12:25

為什麼同一個牙洞老是反覆蛀牙？可能是免疫系統的錯

2019-04-23 08:27

為何太空裝有白色有橘色？原來是這些考量

2019-04-19 13:13

最強效的抗壓藥丸 每天花20分鐘親近大自然可降低壓力荷爾蒙

2019-04-18 14:15

美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

2019-04-17 17:06

空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:07

研究：低社經地位不只會影響健康 還會在基因留下痕跡

2019-04-15 16:46

個性影響視覺訊息 研究發現態度開放的人看到更多

2019-04-12 11:43

有錢可以買到快樂 耶魯研究顯示規律運動效果一樣

2019-04-11 15:38

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 15:19

新研究發現有些人和小動物一樣 可以感應到磁場變化

2019-03-21 14:25

從小學音樂反應會更快 加拿大研究稱玩樂器可助腦部發展延緩老化

2019-03-19 10:23

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59

著名思想家都不是工作狂 專家稱疲勞只會降低生產力

2019-03-14 13:15

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:17

小說1984真實上演 上千萬中國人因社會信用評分被禁搭飛機和火車

2019-03-07 14:25

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 13:15

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

要追求幸福 先培養適應力

2019-02-26 12:33

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top