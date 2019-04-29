習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

【文‧黃嬿】

即使不是流感季節，也沒有空氣污染，你可能會發現在城市街頭戴口罩的人愈來愈多，在辦公室裡也一樣。近年的口罩文化其實是從亞洲開始，特別是日本，很多外國人對日本的口罩文化感到好奇，其實口罩反映的防禦意味很多，對年輕人而言，更多是反抗城市化，以及網路世代下的身分標記變化。

日本人流行戴起口罩，主要是從 2002 年 SARS 爆發開始，當時台灣人進出公共場所也習慣戴上口罩，2006 年在日本爆發的禽流感恐慌又再一次讓口罩流行起來，甚至在美國也可以發現亞洲人特別愛戴口罩。日本人戴口罩還可以防寒和防花粉過敏。

後來日本商人開發出各種有趣圖案或品牌標識的面具，將口罩變成時尚配件，每年口罩市場規模達到 2.3 億美元，這股風潮也傳到台灣，現在又加上空氣污染問題嚴重，亞洲國家包括中國、南韓、台灣等民眾都把口罩當成包包裡的日常配備。

（首圖來源：Flickr/Evan Blaser CC BY 2.0） 分享 facebook

nippon.com 分析日本口罩文化的歷史，認為最早是開始於 1918 年西班牙流感大流行期間，當時在日本造成數十萬人死亡，從那時起，口罩的銷售額就逐年增加。日本部落格 Kotaku 一篇文章認為，2009 年日本流感大爆發以來，日本人已經習慣戴口罩，原因是口罩提供的隱私護盾，類似太陽眼鏡提供的效果。

QUARTZ 也說，在許多年輕的日本人中，口罩已演變成「社交防火牆」，現在愈來愈多青少年每天戴口罩，就像戴耳機一樣，表現出他們沒有與周圍人交流的意願，對於尋求避免公共交通騷擾的年輕女性來說尤其如此。

表示不想被打擾

由於口罩有提供匿名性和避免社交互動的符號，所以透過戴口罩，沒有勉強讓自己平易近人的壓力，而且不再需要做出與社會互動的樣子，假裝微笑或各種臉部表情，因為沒有人能看得到。

Japan Today 訪問一位 46 歲的母親，她說她自己冬天時會每天戴口罩防止生病，但她的高中女兒戴口罩是基於一個完全不同的原因，她說她女兒每天出門戴口罩，然後將耳機貼在耳朵裡，等於建立一道與他人交談的障礙，這樣人們就不會打擾她。

一名日本少年心理學家觀察指出，「當我們與他人打交道時，我們必須先判斷他人是微笑還是表現出憤怒，透過戴口罩，你可以防止別人想跟你打交道的慾望。」而且他認為，戴口罩防止直接與他人打交道的趨勢可能源於當前的青少年文化，因為青少年更習慣透過電子郵件和社交媒體間接溝通。

隨著愈來愈多人湧入大城市生活，人際關係變成無形的壓力，如果時時刻刻都得應付這種窒息的壓力，會讓人筋疲力盡。一名日本部落客曾發文探討她戴口罩的原因，其中一個就是想要獨自一人，她說，「戴著口罩不知何故讓我覺得稍微隱形起來，獲得一些個人空間。另外，如果有人試圖和我說話，我可以假裝生病。」

Time 雜誌一篇文章也認為年輕人戴口罩是網路匿名特性，以及習慣透過社交媒體與人互動下的延伸行為，他說許多健康的年輕人戴口罩的意思就在現實生活中，他們不想被打擾，就像在咖啡館就算沒在聽音樂，也要戴耳機一樣。

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