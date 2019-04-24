千禧世代一年要玩 35 天 花錢也最不手軟

【文‧黃嬿】

年輕人不買房不買車不敢結婚生子，唯獨出國玩最大方且最大膽。英國旅遊產業技術解決方案供應商 Travelport 針對美國市場調查發現，年齡在 18~34 歲間的年輕人為了旅行願意花最多錢，三分之一的人願意花至少 5 千美元，且線上旅遊公司 Expedia 統計美國千禧世代一年要旅行 35 天，為所有年齡組中最多的世代。

千禧一代，又稱 Y 世代，被定義為 1981~1999 年間出生的人口統計群體，他們是精通技術的創新思想家和有影響力的買家，也是旅遊業市場中最賺錢的部分。在這個時代出生的人將在未來十年內達到他們的最高收入和消費能力，而他們的收入潛力與生活態度可能是旅遊業的強勁推動力。

千禧世代怎麼玩一直是旅遊市場關注的焦點。調查發現，千禧世代要麼不旅行，要麼他們絕對會是超級冒險者，幾個特徵包括年輕人更喜歡出國而不是在國內玩，且他們出國最敢去上世代根本沒去過的地方。

此外，就算有孩子，千禧世代與老一代人相比，更會毫不猶豫地和孩子一起旅行，調查發現 62% 的千禧一代父母與 5 歲以下的孩子一起旅行。相較奢侈品，他們更願意在旅行上多花錢，且這些年輕人更喜歡體驗旅行，如文化/教育、烹飪、志工旅遊和探險旅遊，並與周圍的人建立聯繫。

（首圖來源：Flickr/Global Panorama CC BY 2.0） 分享 facebook

他們更期望工作彈性。Travelport 的報告還探討一種將商務與休閒結合起來的旅行模式，表示 62% 的千禧一代上班族會利用出差機會延長天數順便觀光，但他們也願意利用自己的假期工作，美國退休人協會另一項調查指出，74% 帶薪休假的千禧世代會將工作帶出去邊玩邊做，但嬰兒潮一代的比率只有 56%。

但千禧世代的下一世代 Z 世代正在成為一個值得關注的年齡組。1990 年代中至 2000 年後出生的 Z 世代一年需要 29 天旅行。如果以次數計算，Z 世代旅行者每年有 2.8 次休閒旅行，僅次於千禧一代每年 3 次休閒旅行。至於在 1966 年到 1980 年出生的 X 世代，由於正處在家庭或工作等其他優先事項的負擔，他們每年只有 26 天花在度假。

不過由於經濟能力有限，Z 世代最在乎旅行是否物超所值與優惠方案，機票就占所有花費的 25%，是所有年齡組中最多的，他們在旅館的花費也比其他幾代人少，而且更有可能考慮其他住宿地點。

生長在數位原生世代的人更仰賴網路，Z 世代旅行者可能受到社交媒體和廣告的影響，近 90% 的 Z 世代表示旅行的計劃和靈感來自 Facebook、Instagram 和 Snapchat 等社交網路，而且他們比其他世代更仰賴智慧手機，因此若要開拓年輕市場，旅遊業者應打造更適合行動裝置的內容與多平台策略來吸引年輕世代。

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