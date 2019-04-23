總是在夢中生氣？研究發現可能與大腦額葉活動不平衡有關

【文‧Nana Ho】

做過惡夢嗎？儘管夢醒的時候想起劇情可能覺得荒謬，但在夢境中體驗到的情感卻總是十分真實，透過研究大腦睡眠時的活動，歐洲研究團隊認為可能找到一種大腦活動模式，能說明為何有些人總會在夢中感到憤怒。

雖然清醒和做夢時都能體驗到情感，但人們對夢境中體驗的情感背後大腦機制的認知卻十分有限，由於惡夢與焦慮、憂鬱和失眠等精神狀況和睡眠障礙有關，理解夢境情感的神經基礎將能對相關處置方式有所幫助。

透過研究大腦在睡眠時的活動，芬蘭、瑞典和英國劍橋團隊發現一種大腦活動模式，或許正能解釋在清醒和作夢兩種意識狀態中的一些共同情感機制。在這項研究中，研究人員在睡眠實驗室中記錄了 17 位健康人士的腦電圖，當參與者在快速動眼期（REM）狀態下睡眠 5 分鐘後，他們便會被喚醒並被要求描述所做的夢和經歷的情緒。

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研究人員發現，無論是在清醒時還是 REM 睡眠期間，那些大腦額葉 α 波不對稱（FAA）的人都在夢中經歷了更多憤怒，由於 FAA 也與清醒時的憤怒和自我調節有關，也就是說無論在 REM 睡眠期間或是夜間清醒時，有著 FAA 神經特徵的個體都會經歷更多的憤怒，FAA 可能正是反映情緒調節的普遍指標。

過去關於人們為什麼會在夢境中體驗情感有許多不同理論，一些人認為夢境是反映出清醒時的情緒和經歷，而這項研究某種程度也算是支持這項說法，但必須一提的是，對於「夢境中體驗負面情感是為了好好處理它們」，研究並沒有證實這種情況。

由於研究是在實驗室條件下進行，實際情況可能得尚待後續研究，但 FAA 或許將能當作有用的神經測量方法，協助研究人員更加理解惡夢情感背後的基礎，進而幫助精神或睡眠障礙等相關研究。研究已刊登在《JNeurosci》期刊。

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