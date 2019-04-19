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為何太空裝有白色有橘色？原來是這些考量

2019-04-19 13:13科技新報

【文‧黃嬿】

美國太空總署（NASA）始於 1959 年的第一個載人太空飛行項目水星計畫（Project Mercury）的太空人穿著銀色太空裝，但這個計畫目的是將人類送入地球軌道，這些太空人沒有真正探索過太空的真空環境。後來的太空任務包括阿波羅計畫的太空服變成白色，但是在火箭升空與太空船降落時太空人穿的是橘色太空服，原來背後都是有精心的設計。

Business Insider 報導指出，地球大氣層阻擋 77% 的太陽輻射，但是在太空中沒有這樣的保護，因此太空服必須具有高反射性，最好的顏色不是銀色，而是白色，另一方面也是讓太空人不會太熱，就像塗白色牆壁使房間保持涼爽一樣，淺色油漆可讓吸收的熱量減少 35%。但他們也有可能面臨極寒環境，為了保持溫暖，太空裝的手套內嵌有加熱器，可保持手指正常運作。

這種白色太空服稱做 EVA（Extra-Vehicular Activities）套裝，是太空人在太空行走中使用的套裝，設計旨在讓太空人可以在近真空和極端溫度等惡劣條件下生存，該套裝還可以防止漂浮在太空中的小碎片可能對太空人造成的傷害。白色太空服也比橘色套裝更笨重，因為裡面包含多層厚重的織物和絕緣材料。白色也是最好的選擇，因為它與巨大的黑色空間形成對比，使太空人容易被發現。

（首圖來源：Flickr/Simon Law CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Simon Law CC BY 2.0）
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在進入太空或回家時，太空人會換上一件顏色與空軍飛行員穿的安全背心相似的亮橘色套裝，稱為組員逃生服 ACES（Advanced Crew Escape Suit），這也是出於類似的原因，因為橘色可突出藍色的海洋和天空，能夠吸引注意力，因此，如果著陸期間發生故障或緊急情況，他們需要在最短時間內被救援人員找到。

這就是為什麼橘色是 1960 年代的俄羅斯東方計畫（Vostok Program）及目前國際太空站發射和著陸等任務的首選顏色，主要是橘色套裝可保護太空人免受發射或著陸期間事故影響。橘色太空服裡有藥物、無線電設備、照明彈、救生裝備，當然還有降落傘。

美國國家航空太空博物館人員表示，現在有更複雜的方法來定位需要救援的太空人，如 GPS 追蹤器和轉發器，因此太空機構現在太空裝設計不必拘泥於顏色。NASA 與其他單位已開始使用其他顏色，如深藍色和芥末黃。

而在未來，這些太空服可能會需要大幅改變，因 NASA 計劃前往火星，完成任務需要 3 年時間，這將是至今最長的載人太空任務，太空人可能會感到無聊或被沮喪情緒影響，在一個單調狹隘的空間裡從事高壓工作，如果有豐富多彩的太空服可以替換，或許能緩解一下心情。

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【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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