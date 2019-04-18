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最強效的抗壓藥丸 每天花20分鐘親近大自然可降低壓力荷爾蒙

2019-04-18 14:15科技新報

【文‧黃嬿】

我們都知道親近大自然可以平靜心情，得到減壓放鬆的效果，但沒有研究明確告訴我們至少要花上多長時間才能達到最大成效。一項最新研究首次確立城市自然體驗的最有效劑量，發現每天至少花 20 分鐘漫步或坐在一個讓你感覺與大自然接觸的地方，就可以大大降低你的壓力荷爾蒙水平。

據 ScienceDaily 報導，研究指稱的自然藥丸 (Natural pill) 是指大自然療方，可以做為一種低成本的解決方案，減少因現代城市化與室內生活緊盯螢幕所帶來的負面健康影響。美國密西根大學研究人員表示，過去研究已知花時間在大自然中可以減輕壓力，但直到現在還不清楚多少時間才足夠、頻率如何，甚至是什麼樣的自然體驗會使人們受益。

研究人員設計一個歷時 8 週的測試，要求參與者持續在大自然中待上至少 10 分鐘，每周至少 3 次。在進行自然體驗之前與之後測量唾液當中的壓力荷爾蒙皮質醇，每兩週進行一次。參與者可以自由選擇什麼時候進行，以及持續時間多長和自然體驗的地點，但要求必須最大限度減少影響壓力的因素，包括必須在白天進行、不進行有氧運動、避免使用社交媒體、網路、電話、對話和閱讀。

(首圖來源：Flickr/faungg’s photos CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/faungg’s photos CC BY 2.0)
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研究人員表示，在實驗中建立個人靈活性，才能夠確定自然療法的最佳持續時間，不限定時間與地點是為了反應現代生活的不可預測性與繁忙步調。此外，研究人員每次採集 4 個時間點的唾液皮質醇，以測量每天壓力荷爾蒙的變化與持續狀態。

數據顯示，只要 20 分鐘的自然體驗就足以顯著降低皮質醇水平，但如果多花一點時間沉浸在自然體驗中，坐著或走路 20~30 分鐘，皮質醇水平就會以最高的速度下降，時間再久的話額外減壓效益雖然會繼續增加，但增加速度會放緩。

研究人員表示，這項研究提供自然體驗如何影響正常日常生活中壓力水平的初步估計。而後續研究可以進一步評估年齡、性別、季節性、身體能力和文化如何影響自然體驗對健康的有效性。該研究已刊登在《Frontiers in Psychology》。

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