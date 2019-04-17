美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

【文‧黃嬿】

當我們學習一項新技能時，每個人都認為必須不斷的努力，一直練習、練習再練習，最終就能熟能生巧。但美國國立衛生研究院 (National Institutes of Health) 的研究人員發現，這種努力不懈的態度反而會壞事，要達到最大的學習效能，在學習的早期經常短暫休息，跟努力練習一樣重要。簡言之就是大腦可以透過短暫休息來鞏固剛剛在幾秒鐘前練習的新技能記憶。

據美國國立衛生研究院發表最新研究指出，原本科學家認為人類的大腦需要長時間休息，例如良好的睡眠，才能增強在練習新技能時形成的記憶。但是，科學家在一項測量學習和記憶實驗中觀察健康受試者的腦電波後發現，情況不是這麼一回事。

研究人員採用腦磁圖 (Magnetoencephalography，MEG) 的高靈敏度掃描技術，讓受試者坐在椅子上，面對電腦螢幕，戴一頂長錐形的腦部掃描帽。實驗開始時，電腦螢幕上會顯示一系列數字，要求受試者用左手在 10 秒鐘內輸入盡可能多的數字，休息 10 秒鐘後，再重複這個過程 35 次。身體左邊運動由右大腦控制。

正如預期，志願者在前幾次測試中正確輸入數字的速度出現顯著改善，然後在第 11 個週期左右趨於平緩。研究人員觀察受試者腦電波時發現腦電波在休息期間的變化，似乎比打字期間的變化要大得多，讓研究人員好奇到底是練習期間還是休息期間重要。

(首圖來源：Flickr/David McSpadden CC BY 2.0) 分享 facebook

他們重新分析數據發現受試者的腦電波表現主要是在休息期間得到改善，而不是在打字的時候。而且在休息期間增強的能力增加受試者當天的整體成效。此外，這些效果遠遠超過第二天受試者回來接受測試時的表現，代表在學習的早期階段休息的重要性。

其次，研究人員還觀察腦電波的活動模式，發現受試者的大腦在休息期間正在鞏固記憶。具體來說，休息期間的大腦 β 波發生顯著變化，且 β 波的震盪主要發生在受試者大腦的右半邊，以及連接額葉和頂葉的神經網絡上，額葉主要負責認知思考與決策，頂葉負責運動感覺的體覺功能，而連接的神經網絡負責控制運動的規劃，是唯一與研究測試表現相關的腦電波模式。

這項研究凸顯優化休息時間的配置可能很重要。研究人員最終希望實驗結果能幫助中風和其他神經損傷引起癱瘓的患者盡快恢復過來，讓他們能重新學習失去的技能。該研究已發表在《Current Biology》期刊。

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