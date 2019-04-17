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空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:07科技新報

【文‧黃嬿】

住在主要道路旁邊的家庭，父母不只要擔心孩子的安全，現在可能還要擔心污染問題。一項新研究發現，居住在主要道路附近的幼兒在溝通技能測試中得分，比住在離主要道路更遠的兒童低兩倍。

先前一項產前和兒童早期暴露於空氣污染對認知發展影響的研究發現，與出生在離主要道路更遠的同齡人相比，出生在主要道路附近的兒童在童年時期的非語言智商、語言智商和視覺動作能力較低。

加州大學默塞德分校 (UC Merced) 公共衛生系研究人員想進一步研究居住地區與兒童發育的關係。他們分析包括 5,000 多名接受過年齡和階段問卷重複篩查的兒童，評估 5 個發展領域，包括精細運動技能、大運動技能、溝通、個人社交功能和解決問題的能力。

研究人員測量與主要州際和州高速公路的接近程度，並估計每個孩子接觸臭氧和 PM2.5 的量。臭氧會影響肺部，導致氣道肌肉收縮，而 PM2.5 會引起肺部刺激，並且在某些情況下會導致呼吸和心臟問題。

研究發現居住在州際高速公路等主要道路附近，與 3 歲幼兒發生溝通發展延遲的風險幾乎相關。所謂接近主要道路被定義為距離主要道路不到 0.5 公里，而距離較遠定義為距離主要道路至少 1 公里以上。

(首圖來源：Flickr/Thomanication CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Thomanication CC BY 2.0)
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研究還發現，在懷孕期間和幼兒時期暴露於高濃度的空氣污染，尤其是臭氧，也與發育遲緩的風險有關。報告顯示，產前暴露於高濃度 PM2.5 環境，導致未通過任何一項發育測驗的可能性增加 3.2%，而暴露於高臭氧環境者未通過任何一項發育測驗的可能性增加 1.7%。

暴露於較高臭氧濃度的 8 個月嬰兒未通過任何一項測試可能性增加約 3.3%，24 個月時增加 17.7%，30 個月時增加 7.6%，顯示產後暴露比懷孕期間暴露影響更大。研究人員推測，可能是因為嬰兒一旦出生，空氣污染不再通過母親的優越防禦機制進行過濾的原因。

由於這項研究是在空氣污染相對較低的紐約北部進行的，研究人員想知道如果在污染程度較高的國家進行同樣的研究，這種影響是否會更明顯。這項研究於週一發表在《Environmental Research》期刊上。

由於這項研究沒有顯示因果關係，因此有專家認為作者沒有考慮到可能影響兒童發育的所有社會人口學因素，如果能夠將這些考慮在內，那麼接近道路與兒童發展之間關聯力度可能會降低。先前研究顯示暴露於室外污染顆粒物質和氮氧化物氣體愈高，與中老年人的反應時間和記憶測試能力降低相關。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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