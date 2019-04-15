研究：低社經地位不只會影響健康 還會在基因留下痕跡

【文‧Nana Ho】

過去許多研究都指出，社會經濟地位（SES）與健康有重要關聯，但科學家對於潛在的生物學機制卻知之甚少。近日西北大學一項對基因組的新研究不僅證實兩者的關聯性，甚至揭露出貧困及較低社經地位可能產生的後果：不只是自身的身體健康，這些影響甚至也會透過基因傳給後代。

過去研究指出，較低的教育程度／收入意味著心臟病、糖尿病、許多癌症和傳染病的風險增加，而較低的社經地位則和導致疾病發展的生理過程相關，像是慢性炎症、胰島素阻抗（insulin resistance）或皮質醇失調。

西北大學的研究中，研究人員更進一步發現，較低的社經地位與超過 1,500 個基因中超過 2,500 個位點的 DNA 甲基化（DNA methylation）水準相關，由於 DNA 甲基化這種表觀遺傳標記可能會影響基因表達，換句話說，貧困在基因組近 10% 的基因留下了痕跡。

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對於 DNA 甲基化和社經地位之間竟然有如此多關聯，甚至跨越眾多數量的基因，McDade 感到非常驚訝，儘管還得進行後續研究才能確定甲基化差異導致的健康後果，但McDade 認為這種模式突顯一種潛在機制，透過這種機制，貧困可對廣泛的生理系統和過程產生持久影響。

由於許多基因與感染的免疫反應、骨骼發育和神經系統發育過程有關，研究人員未來將關注這些領域，以確定 DNA 甲基化是否真的是一種重要機制。第一作者、西北大學人類學教授 Thomas McDade 表示，人們早就知道社經地位與健康之間有重要關聯性，但對於身體是如何記住貧困時期的機制卻不是那麼清楚。

「我們的研究結果顯示，DNA 甲基化可能在其中扮演著重要角色，而社經地位與 DNA 甲基化間的廣泛關聯，也和社經地位對生物系統和健康的影響結果是一致的。」

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