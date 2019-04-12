個性影響視覺訊息 研究發現態度開放的人看到更多

【文‧黃嬿】

俗話說個性決定一切，科學研究確實有憑有據。研究發現人格特質不僅影響人生觀，還會影響看待現實世界的方式。

澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）研究人員招募 123 名志願者進行實驗，先讓他們進行五大人格測試，包括外向性、友善性、責任心、神經質和開放性。開放性涉及創造力、想像力和嘗試新事物的意願。接著讓他們測試一種稱為雙眼競爭（Binocular rivalry）的視覺感知圖像。

雙眼競爭是指在同一時刻給兩隻眼睛呈現差異很大的兩幅圖像，一般人感覺到的並不是這兩幅圖像的合成版，而是一會呈現一隻眼睛的圖像，一會又呈現另外一隻眼睛的圖像，這種感覺不停交替呈現。大多數人會在兩個不兼容的圖像之間來回切換，因為大腦一次只能感知一個，但有些人將這兩個圖像合併成一個統一的合成圖像，且開放度得分較高的參與者更有可能感知到這種組合形象。

（首圖來源：Flickr/Vladimer Shioshvili CC BY 2.0） 分享 facebook

研究人員認為這是有道理的，因為一個人對新體驗的開放程度與創造力有關。研究人員表示，結合兩個圖像的能力似乎「就像兩個不相容的刺激呈現問題的創造性解決方案」。

人們一直在過濾掉要關注的感官訊息，例如你很可能潛意識忽略周圍的噪音或自己坐在椅子上靠著椅背的感覺，最後接收多少訊息決定每個人的感受，而個性開放的人似乎擁有更靈活的大門，並比普通人接受更多資訊。

這不是唯一將人格與感知連起來的研究。早期一項研究發現，開放度高的人不太可能經歷所謂「不注意盲視」（Inattentional Blindness），這種現象是指當我們全神貫注某一點時，就算周圍發生再不合理的事件，我們卻仍渾然不覺。

但目前還不清楚這過程如何運作。作者推測將感知與人格聯繫起來的東西可能是大腦重疊的神經化學物質。因此，相同神經化學物質的豐富程度，或者缺乏這種重疊物質，可能會影響一個人的個性和低水準的視覺範圍。

雖然研究已發現人格可以隨著時間發生變化，但目前很少有人研究感知是否也會改變以適應新的人格特質，而這篇研究進一步證實個性會以各種不同的面向影響我們感知世界的方式。該研究已刊登在 《Journal of Research in Personality》。

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