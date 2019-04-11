有錢可以買到快樂 耶魯研究顯示規律運動效果一樣

【文‧黃嬿】

很多人都覺得要有錢去享受榮華富貴，才有資格談快樂，但愈來愈多研究顯示，快樂與金錢並非劃上等號，像比爾蓋茲說金錢只能買到安穩，但快樂與幸福的感受則與金錢無關。最新研究進一步發現，只要能夠維持規律運動所得到的快樂感受跟金錢效果一樣。

美國耶魯大學（Yale University）和英國牛津大學（University of Oxford）科學家分析來自 2011、2013、2015 年美國疾病控制和預防中心行為風險因素監測系統調查的 120 名年齡在 18 歲以上的人的數據，比較運動者和非運動者關於自我報告心理健康狀況不佳的天數。

參與者被要求回答以下問題，例如由於壓力、抑鬱或情緒問題，如在過去 30 天內多少次感到精神不適，此外還問他們的收入和身體活動，這些身體活動有 75 種類型，從草坪割草、兒童看護、家務勞動到舉重、騎自行車和跑步等。

（首圖來源：Flickr/Fit Approach CC BY 2.0） 分享 facebook

科學家們發現，雖然那些經常運動的人平均每年大約 35 天會感覺不舒服，但非活躍的人平均感覺精神狀態不佳的天數有 53 天。所有運動類型都比不運動者有較低的心理健康負擔，根據不同運動類型最低減少 11.8%，最大減少 22.3%，其中最有效的是團體運動降低 22.3%，騎自行車降低 21.6%，有氧運動和健身活動降低 20.1%。

更有趣的是，身體經常活動的人精神狀態與不常運動，但年收入為 2.5 萬美元以上的人一樣好。意思就是必須賺多一點才能得到與經常活動的人一樣好的精神狀態。

但是不代表多動就愈快樂。研究人員強調運動持續時間和心理負荷之間是 U 形關係，身體活動只有在一定的時間範圍內才能提高心理健康水平，如每週進行 3~5 次持續 30~60 分鐘的活動。如果每天活動超過 3 小時，感受不佳的心理狀態比那些沒有特別活躍的人更多。該研究已發表在《The Lancet》期刊。

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