研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

【文‧Nana Ho】

我們都知道年輕人大量飲用酒精對健康有害，但近日對非人類靈長類動物的新研究顯示，由於當時大腦正處於發展階段，飲酒過量實際上還可能減緩大腦的生長速度。

在這項刊載於《eNeuro》期刊上的研究中，研究人員對自願飲用乙醇或酒精飲料的 71 隻恆河猴進行了核磁共振來測量大腦生長情況，團隊精確地測量了酒精攝入量、飲食、每日時間表和醫療保健，進而排除了會影響觀察性研究結果的其他因素。

研究團隊在研究中發現，正常情況下恒河猴在青春期後期和成年早期，大腦生長速度為每 1.87 年成長 1 毫升，而重度飲酒會讓大腦生長速度每年降低 0.25 毫升，主要影響區域為大腦中腦白質（cerebral white matter）和皮質下視丘（subcortical thalamus）。

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團隊設定的重度飲酒標準，指的是達到每 1 公斤體重消耗的 1 克酒精以上，以人類而言，這大約相當於每天 4 瓶啤酒。

研究不僅揭示出慢性酒精中毒導致腦部體積減少的情況，也有助於驗證過往酒精對人類大腦發育影響的研究。主要作者、靈長類動物中心神經科學研究助教 Tatiana Shnitko 指出，過去研究顯示在停止飲酒後，大腦至少有部分能恢復能力，然而在青少年的大腦結束成長後，是否會對心理功能產生長期影響目前還不清楚，在下一階段的研究將探討這個問題。

「這個年齡範圍大腦正在精心調整，來學習適應成年人的責任。那麼問題就在於如果這階段暴露於酒精下，會改變個體的終身學習能力嗎？」

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