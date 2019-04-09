親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

23：13發生震度五級地震 花蓮人：嚇到腿軟

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16科技新報

【文‧Nana Ho】

我們都知道年輕人大量飲用酒精對健康有害，但近日對非人類靈長類動物的新研究顯示，由於當時大腦正處於發展階段，飲酒過量實際上還可能減緩大腦的生長速度。

在這項刊載於《eNeuro》期刊上的研究中，研究人員對自願飲用乙醇或酒精飲料的 71 隻恆河猴進行了核磁共振來測量大腦生長情況，團隊精確地測量了酒精攝入量、飲食、每日時間表和醫療保健，進而排除了會影響觀察性研究結果的其他因素。

研究團隊在研究中發現，正常情況下恒河猴在青春期後期和成年早期，大腦生長速度為每 1.87 年成長 1 毫升，而重度飲酒會讓大腦生長速度每年降低 0.25 毫升，主要影響區域為大腦中腦白質（cerebral white matter）和皮質下視丘（subcortical thalamus）。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
分享

團隊設定的重度飲酒標準，指的是達到每 1 公斤體重消耗的 1 克酒精以上，以人類而言，這大約相當於每天 4 瓶啤酒。

研究不僅揭示出慢性酒精中毒導致腦部體積減少的情況，也有助於驗證過往酒精對人類大腦發育影響的研究。主要作者、靈長類動物中心神經科學研究助教 Tatiana Shnitko 指出，過去研究顯示在停止飲酒後，大腦至少有部分能恢復能力，然而在青少年的大腦結束成長後，是否會對心理功能產生長期影響目前還不清楚，在下一階段的研究將探討這個問題。

「這個年齡範圍大腦正在精心調整，來學習適應成年人的責任。那麼問題就在於如果這階段暴露於酒精下，會改變個體的終身學習能力嗎？」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 15:19

新研究發現有些人和小動物一樣 可以感應到磁場變化

2019-03-21 14:25

從小學音樂反應會更快 加拿大研究稱玩樂器可助腦部發展延緩老化

2019-03-19 10:23

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59

著名思想家都不是工作狂 專家稱疲勞只會降低生產力

2019-03-14 13:15

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:17

小說1984真實上演 上千萬中國人因社會信用評分被禁搭飛機和火車

2019-03-07 14:25

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 13:15

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

要追求幸福 先培養適應力

2019-02-26 12:33

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

喝水都會胖 可能是腸道免疫細胞作祟

2019-02-15 13:32

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

沒動力振作怎麼辦？科學家稱給他人建議會激勵自己

2019-02-13 13:41

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

眼神接觸的魔力：從別人眼中感受到自我的存在

2019-02-11 13:09

生活需要挑戰 耶魯研究：待在舒適圈對大腦沒好處

2019-01-31 13:00

孤單成流行病 科學家實驗治療寂寞藥物

2019-01-30 11:35

影響兒童發育 美心理學家：家長有充分理由限制手機使用

2019-01-29 09:19

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

老後有伴生活更有味 高年級銀髮宿舍

2019-04-09 09:44

回憶倒帶 感傷唱片行

2019-04-09 09:55

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top