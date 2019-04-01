被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

【文‧黃嬿】

有時候很想來杯咖啡提神，卻又害怕咖啡因攝取過多，只能忍住癮頭採取別的方式讓大腦保持清醒。不過我們的大腦其實已經受到咖啡制約，多倫多大學（University of Toronto）研究顯示，只是看一些提醒我們喝咖啡的東西，就能讓我們的思想變得更警覺和專注。

多倫多大學（University of Toronto）研究人員表示，咖啡是最受歡迎的飲料之一，人們對它的物理效應瞭如指掌，但是對它的心理意義知之甚少。研究人員想知道一種稱為啟動的效應，透過這種效應，即使是微妙的線索也會影響我們的思想和行為。

心理學的喚醒是指大腦的特定區域如何被啟動成警覺、清醒和專注的狀態。它可以由許多事物觸發，包括我們的情緒、大腦的神經遞質或我們喝的含咖啡因飲料。由於人們生活中經常遇到與咖啡有關的暗示，研究人員想知道咖啡和喚醒之間是否存在關聯，看看是否可以只讓人們接觸咖啡相關的線索，就能喚醒生理反應，效果就像他們實際喝咖啡。

在 4 項獨立的研究中，研究人員找來西方和東方文化成長下的參與者，讓他們為一個新的咖啡品牌集體討論名稱，發現光是思考，就足以刺激喚醒效果並改變人們思考和感受的方式。研究人員還比較咖啡和茶的效果，發現參與思考咖啡相關線索的參與者比茶類組別的人所感知到時間比較短，並且可用更具體、更精確的術語來思考，這對人們如何處理訊息，做出判斷和決定影響很大。思考咖啡還會提高參與者的心率。

（首圖來源：Flickr/Heather Katsoulis CC BY 2.0） 分享 facebook

但是思考咖啡對在東方文化中長大的參與者影響並不強烈。研究人員推測，可能是西方文化將咖啡與生產力聯繫起來的關係，這在東方文化較不明顯。

去年另一項研究發現，咖啡的氣味足以提高分析推理能力。實驗發現接觸過咖啡香氣的學生在 10 個代數問題上的得分高於沒有接觸過咖啡香的學生。較早的研究也發現讓一隻睡眠不足的老鼠聞咖啡，就可以啟動老鼠的大腦，緩解疲勞相關的壓力。

先前多倫多大學做過一項類似的啟動效應研究，發現人們只是看一下麥當勞的標誌，就可能會降低我們放慢速度並享受生活愉悅體驗的能力。

這項研究價值在於了解一系列與消費者相關的行為，以及提供考慮零售店位置的行銷人員一個新的指引。譬如如果想吸引一些能思考未來規劃的客人，或許可以將店面放在茶飲料店面的隔壁，因為茶類飲料不會喚醒人們，減少人們對眼前事務的干擾。該研究已發表在《Consciousness and Cognition》期刊。

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