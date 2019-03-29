空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

【文‧黃嬿】

我們已知空氣污染會導致一連串的健康風險，包括氣喘、過敏、肺癌、心血管疾病等，現在英國倫敦國王學院（King's College London）發表的最新研究發現更驚人的影響，就是在高濃度二氧化氮等污染物質的地方生活，會提高青少年罹患精神疾病的風險。

發表在《JAMA Psychiatry》這項研究針對 2,063 名分別於 1994 年和 1995 年在英格蘭和威爾士出生的青少年，研究人員在他們 5 歲、7 歲、10 歲、12 歲和最近 18 歲時各做一次調查，私下探訪時研究人員會問參與者，「你有沒有聽過其他人聽不到的聲音？」「你有沒有想過你被追蹤或被監視？」等問題。

結果至少有三分之一的人、623 名青少年在 12~18 歲之間報告至少一次精神病症狀，像是從輕微的偏執感到嚴重的精神病症狀。接下來，研究人員收集監測點的每小時排放數據，評估每個青少年最常出現地方的污染程度，包括居住地、學校、工作場所。

（首圖來源：Flickr/michael davis-burchat CC BY 2.0） 分享 facebook

研究發現，與生活在最低污染地區的青少年相比，污染最嚴重地區的青少年報告出現更明顯的精神病症狀。報告指出，暴露在主要污染物質如二氧化氮、氮氧化物和 PM2.5 前四分之一水準的人，出現精神病症狀機率分別比那些暴露在最低四分之一水準者高出 71%、72% 和 45%。

隨著青少年從農村到郊區再到城市環境，出現精神病症狀可能性逐漸增加。報告顯示在最嚴重污染的地區生活的青少年，出現精神病症狀的機會比生活在最低污染的人高出 94%。

該研究控制可能與精神病有關的因素，例如吸菸、大麻依賴和鄰里犯罪率、家庭精神病史、孕產婦精神病、藥物使用、社會經濟狀況等其他因素。不過研究人員警告說，這不是因果關係，而是發現空氣污染與精神病之間的關聯性。

空污之外噪音也有影響

雖然道路交通是造成大部分空氣污染的原因，但研究人員認為，也有可能是城市噪音污染的影響，噪音會擾亂睡眠並導致壓力，兩者都與精神病經歷有關。

如果空氣污染導致精神病，研究人員推測是因為氣體和顆粒可能導致腦部炎症，之前的研究發現這可能與精神病有關，因為污染物可能在成長時期阻礙大腦發育。研究人員進一步強調，由於 75% 的心理健康問題將在青春期開始，所以這個階段是預防罹患長期精神疾病的一個關鍵時期。

這項研究的價值在於，2050 年世界上 70% 的人口將成為城市人口，了解城市環境與精神病有關的機制，以及制定預防性干預措施是一項緊迫的健康優先事項。

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