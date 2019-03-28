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紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04科技新報

【文‧黃嬿】

現代父母簡直把平板電腦當做救星，但美國最新研究發現，與傳統印刷書籍相比，讓幼兒透過螢幕閱讀故事時，孩子和父母之間的談話和互動較少，且對話內容缺乏故事與生活層面，負面用詞也較多。

據 MarketWatch 報導，統計顯示 2~4 歲的幼兒每天平均在螢幕花費 2 小時 40 分鐘，5~8 歲的兒童花費近 3 小時，相對看書時間愈來愈少。美國密西根大學醫療系統附屬兒科醫院 C.S. Mott Children’s Hospital 研究人員觀察 37 位家長與孩子對印刷書籍、基本的電子書，以及進階電子書的互動，發現父母和 2~3 歲幼兒透過兩種電子書交流的次數少於與印刷書籍，且當他們說話時更傾向談論這個設備，而不是講故事。

更重要的是，父母與孩子一起閱讀電子書時所說的話更可能是消極的，比如「不要按下按鈕」或「不要改變音量」。相比之下，父母和小孩在印刷書籍會更頻繁聊天，他們的談話更可能是積極的，並且可以討論故事，或邊讀故事邊思考故事元素與生活的相關性，譬如「雞是怎麼叫的？」「記得我們一起去動物園嗎？」等開放式問題。

（首圖來源：Flickr/ThomasLife CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/ThomasLife CC BY 2.0）
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研究人員表示，這些書籍式的討論是培養幼兒語言技能的關鍵，可強化孩子的語言表達能力，並進一步鼓勵孩子閱讀更多故事，如此一來可不斷地增加閱讀的複雜性和深度，將孩子的世界從他們所知道的和他們所熟悉的東西中擴展開來。

而基本電子書以及具有動畫功能和聲音的電子書，可能會讓父母分心聚焦在技術本身，而不是談論故事內容。報導訪問幾名家長也確實發現孩子閱讀電子書與印刷書本的差別，包括閱讀電子書時很快就翻頁，他們不會花很多時間看每張照片，但是看印刷書籍時會花時間看裡面的內容，而且會控制翻頁，來來回回的翻，與書籍互動。

但如果真的得給孩子看基本電子書或具有聲光效果的電子書，研究人員建議盡量不要把重點放在科技元素，而是放在故事，以及思考如何為孩子量身定制閱讀體驗。無論選擇電子書還是印刷書籍，重要的是要與孩子一起投入故事時間。美國國家教育協會報告指出，每週閱讀 3~4 次的孩子比不讀書的孩子更有可能數到 20 以上的數字，並且更有能力寫自己的名字。

一項南韓仁川大學贊助的研究也顯示，Flash 動畫、具有 AR 技術的書籍和應用程式書籍都可以顯著提高閱讀興趣，然而具有高度互動性的書籍可能對兒童的閱讀注意力產生負面影響。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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