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20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11科技新報

【文‧Nana Ho】

回想20歲時期，你是否會覺得自己當時仍舊非常不成熟？如果你有這樣的想法，那可能是因為你的大腦真的還很年輕。英國大腦神經學家向 BBC 指出，其實從大腦來看，每個人成年的年齡都是不同的，多數都要到 30 歲以後大腦才會真的發育完全。

多數國家的法定成年標準都在 20 歲上下，當到達法定成年，人們便可以自由購買菸酒、結婚、辦理貸款，同時也得負擔起一些法律義務，但劍橋大學 Peter Jones 教授強調，其實 20 歲左右的「成年人」其實大腦仍在經歷成長，而且個體間成長的速度還不盡相同。

大腦中持續成長的關鍵部分包含獎勵系統以及前額葉皮質（prefrontal cortex, PFC），後者影響我們如何調節情緒、控制衝動、評估風險並制訂長期計畫，而這些部位可能需要至少超過 25 年才會達到成熟，而小腦也會影響我們的認知成熟度，但與前兩者不同，小腦的發育似乎很大程度與環境相關。

（首圖來源：pixabay）
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聖地牙哥雷迪兒童醫院（Rady Children's Hospital）精神病主席 Jay Giedd 指出，小腦除了與肌肉協調相關，現在也已知參與了認知和思維的協調過程，被認為青少年時期變化最大的一部分，由於小腦的轉變可能取決於個體經歷的童年，這種環境因素也使幾歲才算成年的問題更為複雜化。

儘管教育、衛生和法律系統得透過定義年齡來順利運作，但這並不意味著這些定義在法律背景之外也有著意義。Jones 認為，對經驗豐富的刑事法官來說，應該會清楚明白同一個對象在 19 歲時做為被告與 30 歲左右成為慣犯之間的區別。

Jones 表示，從這些層面來看，去定義『童年轉變為成年』時間的想法看起來是越來越荒謬，因為那是一個更加微妙的過渡期。

「那不是童年，也不是成年。那些人正在半途，一條轉變的軌道上。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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