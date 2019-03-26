帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

【文‧黃嬿】

行為心理學家已經認同，狗和貓對人的心理健康有正面影響，且大致相同，可以減輕壓力、提高生產力，現在隨著傳統的僵固職場文化解放，工作與生活平衡的觀念加深，愈來愈多企業允許員工把寵物帶到辦公室，還發現讓寵物在公司裡好處更多，員工壓力減輕、提振生產力，還可建立更好的客戶關係。

對於像 Google 這樣的大公司來說，把狗帶到辦公室並不是什麼不尋常的事，現在許多荷蘭公司也在效仿，據 Business Insider 報導，在 LinkedIn 有 75 個荷蘭公司的職缺提到辦公室的狗。

3 年前食品製造商雀巢旗下寵物食品公司 Purina 在英國實施寵物到辦公室的政策，發現允許狗與主人一起工作，可提高士氣、工作關係、工作與生活的平衡以及減輕壓力水平。雀巢早就在實施與寵物一起上班的計畫，雀巢瑞士總部擁有 1 千多名員工，有超過 100 名員工參與計畫，將他們的狗帶來公司。

（首圖來源：Flickr/bullcitydogs CC BY 2.0） 分享 facebook

在英國，辦公室寵物政策正在穩步增加，據估計目前全英國有四分之一的公司允許員工將狗帶到辦公室，另有 28% 的公司希望辦公室可以養一隻狗。

現在在辦公室養寵物似乎並不是一個古怪的想法，實際上有很多優點。幾年前美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）就做過一項研究，發現當狗在附近時，人們的壓力會減輕。研究人員取得一家公司員工的唾液樣本，並觀察壓力荷爾蒙的含量。結果顯示，只有與狗一起相處的員工在一天結束時壓力荷爾蒙水準較低。研究人員認為，當撫摸狗時，壓力荷爾蒙水準不僅會下降，還會產生更多催產素荷爾蒙，讓你感覺更放鬆和快樂。

報導分析，狗可以讓你更容易轉移焦點，換個角度看事情。英國一名研究動物與人類關係的專家認為，辦公場所的動物會讓人更有動力，讓員工更喜歡自己的工作，而且壓力更小。

但如果是換成倉鼠，效果就不太明顯。如果沒辦法養狗或貓這麼麻煩，養魚也可以。看魚也很放鬆，荷蘭行為心理學家 Lotte Spijkerman 認為，魚缸對人們的影響與觀看爐火的效果大致相同，辦公室的鳥類或任何天然的東西如植物效果也差不多。即使是氣味也可以產生舒緩效果，像是柑橘氣味可以幫助平靜。

所以，如果目標是在工作場所創造一點平靜，那麼可以有很多選擇，無論是選擇貓狗、魚缸、養鳥或植物還是香氣，目的都是時不時地告訴員工該適時休息一下。此外，辦公室寵物還可以當破冰媒介，拉近同事甚至與客戶之間的距離，對業務也有幫助。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】