語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

【文‧黃嬿】

許多人學習第二語言，不外乎是想透過語言與當地有進一步接觸，深度體驗異國生活，更了解異國迷人的文化，或是單純為了求職加分。但很少人知道，人們對與特定語言相關文化的看法，也會對我們的人格產生潛移默化的影響。

先前研究顯示學習語言對大腦有異，美國西北大學研究發現，會說兩種語言的大腦依靠執行功能，如抑制能力、工作記憶和認知靈活性，來保持兩種語言之間的平衡。由於兩種語言系統始終處於活躍狀態並且競爭激烈，因此大腦的控制機制不斷得到加強。其他研究也發現雙語對兒童認知發展的有益影響，在老年時期有更大的作用，可以防止認知衰退，延緩痴呆症的發生時間。

學習雙語不只可訓練大腦，說其他語言時還可能會改變自己的人格。康乃狄克大學（University of Connecticut）先前一項研究針對雙語墨西哥裔美國人進行英語和西班牙語的人格測試，衡量五大人格特質，包括外向性、宜人性、開放性、盡責性和神經質。

研究發現，當他們參加英語測試時，受試者的外向性、友善性和盡責性得分較高，研究人員推測可能是反映美國文化的個人主義、高度重視自信、成就和膚淺的友善，相對在墨西哥的集體主義中對自己的讚美並不重要。

（首圖來源：Flickr/Quinn Dombrowski CC BY 2.0） 分享 facebook

研究團隊在後續研究中要求受試者花 15 分鐘描述自己的個性，結果發現在用西班牙語寫作時，墨西哥裔美國人的寫作主題與家庭、人際關係和愛好有關。但是以英語寫作的時候，他們談到成就、大學和日常活動。研究人員將這種人格的變化與對價值的不同關注，歸結為語言引導行為的方式。

研究人員表示，語言無法與語言所屬的文化價值觀分開，人們會透過所使用語言的文化價值看待自己。不過，學習第二語言的環境在自我意識的形塑扮演關鍵角色。換句話說，如果你在美國生活時學會說英語，那麼在那個時期對人民和文化所做的第一手觀察，就會建立在你講英語時的身分意識。

但是如果你在教室裡學習英語，很可能會融合老師的信念與老師對歐美文化的聯繫與自己的觀點，即使這些信念只是基於刻板印象，也會在你說英語時產生個性上的影響。然而如果你在沒有任何背景的情況下學習一門語言，語言就不會影響個性。因此當學習一門新語言時，不只是記住詞彙和語法規則而已，如果善加選擇環境的話，就有機會認識到全新的自己，體驗到說不同語言的樂趣。

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