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別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 15:19科技新報

【文‧Emma stein】

未來若出現太空旅行先別開心，首先錢是個問題，其次是最近 NASA 新研究發出警告，那些曾經被免疫系統壓制的皰疹病毒，會在太空旅行期間重新活化，且回到地球後 30 天仍相當活躍，大幅增加傳染風險。

我們的身體已經習慣地球表面的重力、輻射接收量，然而太空人離開地球表面，需忍受數週至數個月的失重環境，承受比一般人更高劑量的宇宙輻射，身體習以為常的壓力狀態改變後開始出現複雜變化，比如睡眠週期改變、神經系統退化、罹癌風險增加、胃腸道組織受損、社交幽閉以及破壞免疫力系統等。

NASA 林登‧詹森太空中心分子生物學家 Satish K. Mehta 指出，當人體離開地球表面時，皮質醇（cortisol）、腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙分泌量會增加，進而抑制免疫系統，而新研究結果表明，人體中負責抑制、消滅病毒的免疫細胞於太空旅行期間、或人體離開地球表面環境超過 60 天，戰力會大幅降低。

研究團隊分析了 89 位太空人在進入太空前、滯留太空期間與回到地表的 3 種體液（包括唾液、尿液、血液）樣本，分析發現，超過一半太空人體內的皰疹病毒都重新活化，類型包括人類單純皰疹病毒 1（HSV-1）、愛潑斯坦-巴爾病毒（Epstein–Barr virus，EBV）、水痘帶狀庖疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）等，且返回地球後 30 天內，病毒都還在體內橫行無阻。

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若再細部探究，則短期太空補給任務的 89 名太空人，有 47 名在唾液、尿液樣本中測出皰疹病毒，比率 53%；長期的國際太空站任務中，23 名太空人有 14 名測出皰疹病毒，比率 61%。

多數人都感染過皰疹病毒，但感染之後 1～2 週病毒就會在體內進入休眠狀態，現在我們知道了，休眠的皰疹病毒會在微重力環境下甦醒，雖然大多數太空人都沒有出現病毒感染症狀（只有 6 個人出現症狀，比率 7%），但糟糕的是這些病毒具傳染性，如果出任長期太空任務，傳染風險就會大幅增加，可能造成器官衰竭、聽力與視力損失；若回到地球上，也可能感染新生兒或免疫力低下的老人。

目前，只有水痘帶狀庖疹病毒有疫苗可以施打預防，人類在正式展開深空任務前，勁敵實在多到數不完。新論文發表在《Frontiers in Microbiology》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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