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新研究發現有些人和小動物一樣 可以感應到磁場變化

2019-03-21 14:25科技新報

【文‧Emma stein】

一項新研究結果震撼表明，有些人的大腦和自然界其他動物一樣，也具有感應地球磁場變化的能力！雖然，科學家也還不清楚人的大腦感應磁場後有什麼用途。

過去許多觀察研究已表明，自然界中許多昆蟲動物如：蜜蜂、海龜、候鳥、蝸牛、青蛙、龍蝦、麆鹿（roe deer）等，都自帶體內指南針，可以偵測地球的磁場以定位、導航，過去數十年來也不乏科學家尋找人類有磁感的證據，但都無疾而終。

不過加州理工學院地球物理學家 Joseph Kirschvink 領導的新研究，利用大腦掃描新技術得到第一個直接證據，指出有些人或許真可透過分散在大腦周圍的磁性粒子感應磁場。

研究招募 34 名參與者，讓他們進入密閉房間並配戴腦電圖（EEG）裝置，房間四周鋁製牆壁內含線圈，當電流通過時會產生與地球差不多強度的磁場，同時研究人員利用腦電圖測量參與者的腦波 α 波。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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已知 α 波在大腦受到訊號刺激時律動幅度反而會減小，比如聲音、味道、視覺刺激等，甚至微風吹過你的脖子也會使 α 波振幅減弱，這種現象稱為「事件相關反同步化（event-related desynchronization，ERD）」。

實驗分為三組：一組為磁場固定在同一方向，一組為磁場不斷旋轉，還有一組為沒有額外施加磁場（即參與者只暴露在地球磁場中），參與者並不知自己正處於那一實驗組，且身體與頭部也不能亂動。也就是說，唯一變動的只有磁場。

研究結果發現，其中 4 名參與者暴露在不斷旋轉的磁場中時，α 波的振幅響應磁場變化下降了！具體來講，當指向參與者下方地板的磁場（同時也是地球磁場指向北半球的方向），從東北方逆時針往西北方旋轉時，這 4 個人 α 波下降幅度高達 60%，可以解釋為大腦正將磁場解釋為某種訊號刺激。

但如果磁場指向參與者上方的天花板（地球磁場指向南半球的方向），或是磁場旋轉方向相反時，則 α 波沒有異常反應；為了確定研究結果不是僥倖之舉，幾個月後研究人員針對同批參與者再重複進行了一次實驗，證實兩次反應結果完全相同。

至於為什麼磁場方向必須指向下方、逆時針旋轉時才能被大腦感應？研究人員也無法歸納出原因，但他們推測可能是這些參與者都來自北半球，對指向下方的磁場習以為然，向上的磁場則判定為異常，就像那些感應磁場的動物，遇到異常磁場時會關閉「體內指南針」（當出現強大閃電時，那些靠磁場導航的動物很可能走丟）。不過這項推測需要有來自南半球的參與者實驗驗證。

第一個揮之不去的謎團是，人腦為什麼能探測地球磁場？Joseph Kirschvink 最喜歡且唯一能同時解釋所有生物磁感數據的理論，就是「生物磁鐵礦假說」，即部分細胞含有微小磁鐵礦晶體可用來感應磁場。

還有一個問題在於，為什麼有些人可以感應磁場變化，但有些人不行？研究人員說，這大概就像有些人天生擅長數學、有些人天生擅長藝術，不同大腦的表達能力本來就不一樣，可能有些人天生對磁場變化較敏感，而有些人對磁場變化較無感。這篇新論文發表在《eNeuro》期刊。

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【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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