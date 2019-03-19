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從小學音樂反應會更快 加拿大研究稱玩樂器可助腦部發展延緩老化

2019-03-19 10:23科技新報

【文‧黃嬿】

科學研究已經發現，音樂訓練可以改善大腦結構和功能，還可以改善長期記憶，如果年輕時就開始學習音樂，大腦發育情況會更好。最近一項來自加拿大蒙特利爾大學（University of Montreal）最新研究發現，學習彈奏樂器可以幫助老年人更快做出反應並保持警覺。

據 Inc 報導，先前關於腦部掃描研究已經能夠辨識音樂家和非音樂家之間的大腦結構差異。最值得注意的是，音樂家大腦中連接大腦兩側的大量神經纖維胼胝體更為龐大。此外，專業鍵盤手大腦中涉及運動、聽覺和視覺空間能力的部分範圍較大。

最初，這些研究無法確定這些差異是否是由音樂訓練引起，或者先天上的差異使某些人成為音樂家。後來一項進行 14 個月音樂訓練的兒童研究顯示，經過長期的音樂訓練，大腦的確發生結構和功能性的變化。

（首圖來源：Flickr/Allagash Brewing CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Allagash Brewing CC BY 2.0）
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過去研究也證明學習樂器可以增加各個大腦區域的灰質體積，也可以加強它們之間的遠距離連接。其他研究顯示音樂訓練可以增強言語記憶、空間推理和識字技能。而且腦部掃描研究也發現，音樂家大腦變化與訓練開始時的年齡有關，愈年輕開始接受音樂訓練變化幅度也較大。

有趣的是，即使是短暫的音樂訓練也可以帶來長久好處。2013 年一項研究發現，即使是接受中等音樂訓練的人也能保持對聲音的敏銳度，還能夠增強老化聽力下降的適應能力。研究人員還認為，播放音樂可以幫助患有讀寫障礙的兒童改善語言處理和學習能力。

成年人也可受益

最新研究顯示，學會像孩子一樣演奏樂器可以保護大腦免受癡呆症的侵害。蒙特利爾大學研究人員比較 16 位音樂家和 19 位非音樂家的反應時間。他們坐在一個安靜、光線充足的房間裡，一隻手放在電腦滑鼠上，另一隻手放在一個振動觸覺設備上，當他們從前面的揚聲器聽到白噪音聲音時，或當盒子振動時，或兩者都發生時，就點擊一下滑鼠。

3 種刺激中的每一種，包括音頻、觸覺和音頻加觸覺都進行 180 次，測試後發現音樂家對感官刺激的反應時間比非音樂家更快。這些音樂家學習音樂的起始年紀介於 3~10 歲之間，至少有 7 年的訓練，非音樂家是語言病理學院的學生。

主要研究人員 Simon Landry 表示，他的研究興趣在於聲音與觸覺的相互作用，以及音樂家的大腦如何處理感官幻覺，他認為既然音樂可以影響基本的感官處理過程，也可以用做老化防治的方式，使用音樂訓練來治療老化後反應變慢的問題。

與當今許多號稱能做開發大腦的大腦遊戲不同，演奏樂器是一種豐富而複雜的體驗，因為它整合視覺、聽覺和處決的訊息以及精細的動作，這可能導致大腦的持久變化。該研究發表在美國期刊 《Brain and Cognition》。

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