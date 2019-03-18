選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

【文‧Emma stein】

新研究證明，忘記一件事情比記得它還難，人的大腦需要花更多力氣去「故意忘記」一件事。

人的回憶不是一張靜態照片，而是每提取一次就會更新、修正、重建一次，大腦通常在人的睡眠期間自發選擇哪些記憶要留存、哪些要丟棄，漫漫歷史告訴我們，大腦在「遺忘」這件事上的表現真是可圈可點。

但人既擁有那些不會特別湧上心頭的回憶，便或多或少擁有些想忘記的回憶，這些記憶可能讓你痛不欲生或自責無比，創傷性記憶更可能對一個人造成無可挽回的悲劇。

過去針對「大腦遺忘人事物功能」的神經學研究，多將重心放在前額葉皮質（prefrontal cortex，PFC）或海馬迴（hippocampus）等控制、處理長期記憶的區域，試圖確定大腦是試圖將注意力從痛苦記憶中轉移出來，還是阻止痛苦記憶被檢索。

不過德州大學奧斯汀分校團隊的新研究將重心放在腹側顳葉皮質（ventral temporal cortex），此處為大腦的知覺區域之一，並與複雜視覺刺激帶來的記憶表徵有關。

（首圖來源：德州大學奧斯汀分校） 分享 facebook

實驗研究參與者共 24 名年輕人，他們分別瀏覽幾張純風景和人臉照片，並聽從指示要記住或忘記全部圖像，這段期間研究人員使用功能性磁振造影（fMRI）掃描參與者的大腦活動。

神經成像技術結果表明：事情總是違反你的直覺，那些被指示要主動忘記圖像的人，雖然最後確實忘記了內容，但他們的腹側顳葉皮質活躍度，比那些負責記圖像的人還要活躍；換句話說，「故意忘記」這個行為實際上是在呼喚大腦更加關注你想遺忘的資訊，然後大腦才能處理它。

而且腹側顳葉皮質的活躍度要「剛剛好」，你才能「刻意忘記」某些事，如果腹側顳葉皮質太活躍，不想記得的記憶反而會被強化；腹側顳葉皮質太過低迷的話，大腦又不會分心去修改它，或者說，無法讓大腦開外掛去抹殺一段回憶。

實驗第二個發現則是人比較不容易忘記人臉，但無論是想遺忘某件事還某個人，這項新研究都告訴我們：人腦某區域確實具備自發遺忘的能力，但前提為你不能用力想著你要忘記，否則會強化腹側顳葉皮質活躍度，最後害你記憶更清晰。

研究成果是否印證了「面對它、接受它、處理它、放下它」這道禪學？就看個人解釋了。新論文發表在《神經科學雜誌》（Journal of Neuroscience）。

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