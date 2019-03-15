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研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59科技新報

【文‧Emma stein】

一些科學家致力於以人為改變氣候的太陽能地球工程，提出釋出氣膠到大氣中反射陽光，可以遏止氣溫上升，不過也有人擔憂此舉的副作用，包括改變部分地區降雨模式。最近哈佛大學一項新研究稍微打了個定心劑，稱「適當的氣膠劑量」並不會對地球造成危險後果。

自工業時代來臨，人類減排速度已趕不上氣候變遷惡化速度，時至今日，為了避免氣候變遷引發最嚴重的浩劫，全球溫室氣體排放量必須在 2030 年前每年減少一半──不太可能實現的目標，現實是：就算我們明天立即全面禁止排放二氧化碳，也已挽救不了升溫局面。

因此，太陽能地球工程（solar geoengineering）成為應對全球暖化的一道潛在防線，其核心思維為「減少太陽輻射抵達地表的量」，其中一個方法是透過釋放大量氣膠（aerosol）到大氣平流層中反射陽光，達到冷卻地球目的（另一個方法是發射巨大鏡子到高空反射陽光）。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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多數人因太陽能地球工程可能的不良副作用，比如釋放氣膠不只無助減緩暖化，甚至會加劇，並且會改變局部地區的降雨模式、季節性變化，而對相關工程抱持反對意見。

有個哈佛團隊已預定今年春天展開 SCoPEx（Stratospheric Controlled Perturbation Experiment）實驗，操縱兩顆氣球於空中離地 20 公里處（平流層）噴灑小顆粒碳酸鈣，預計會分散成長度 1 公里、直徑 100 公尺的氣膠，屆時再觀察這道工程的成果。

（Source：哈佛大學）
（Source：哈佛大學）
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最近哈佛工程與應用科學學院（SEAS）、麻省理工學院、普林斯頓大學合作的一項新研究再強調，只要釋放的氣膠不過量，則太陽能地球工程有點像治療高血壓的藥物，「過量服用有害健康，但合適劑量可以降低發病風險」。

團隊的高解析度氣候模型顯示，只要能利用太陽能地球工程將變暖程度減半，就可以幫地球降溫，減少極端天氣現象、抵銷颱風強度，不影響降雨、蒸發的水循環，據該模型估計，全球只有不到 0.5% 地區會受到影響。

究竟我們該專注在較安全保守的碳封存技術，還是大膽改造地球氣候的技術，科學界共識仍在拉扯，畢竟若後者成真，我們還得小心以後有不法人士任意操縱全球氣候。新論文發表在《Nature Climate Change》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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