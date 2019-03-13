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找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32科技新報

【文‧黃嬿】

日本的勞動力短缺有多嚴重？最新消息指出，由於日本連鎖便利店 7-11 加盟業主找不到足夠的人力，使得 7-11 總部決定調整部分直營店的營業時間以測試成效，未來便利商店的 24 小時營業可能成為歷史。

綜合日經新聞 (Nekkei Asian Review) 與日本時報 (The Japan Times) 報導，為了測試減少營業時間的影響，從 3 月中旬開始，日本 7-11 旗下 10 家直營店營業時間將調整為該公司的同名營業時間，從早上 7 點至晚上 11 點，持續至少幾個月時間以查看銷售和客流量的變化。據報導，7-11 在日本擁有 2 萬多家店，加盟店占 98%，96% 全天開放。

迫使總部調整營業時間的原因是上月大阪地區一位加盟業主苦於找不到人來上大夜班，所以這段時間只能自己去做，一個月只能休 3 天假，而且深夜時間客人又不多，就自行將每日營業時間減少到 19 個小時，凌晨 1~6 點不開店，結果被總公司指控違反合約，要罰他 1,700 萬日圓。

(首圖來源：Flickr/Meredith P. CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Meredith P. CC BY 2.0)
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為此日本加盟主要求與總部進行集體談判，商討縮短工時等其他做法的可能性。根據加盟業者工會方面指出，過去 3、4 年有愈來愈多的商店被迫關閉不是因為賺不到錢，而是找不到員工。

7-11 的 24 小時服務最早於 1975 年在日本福島縣郡山市的一家商店開始，競爭對手包括 Lawson 和FamilyMart 也紛紛效仿。然而隨著國家人口迅速老齡化，出生率降低導致人力短缺，便利的社會基礎設施已經難以持續。儘管大都市地區兼職勞工的時薪正在上升到創紀錄水平，但商店仍然難以獲得足夠的勞工。

現在不只 7-11 被迫縮短營業時間因應這個問題，Lawson 已允許部分加盟店在深夜時段關閉，FamilyMart 正在京都測試較短營業時間。日本 Royal Host 餐廳也取消 24 小時營運模式，日本麥當勞早在 3 年前就減少一半 24 小時營業的店面。

由於卡車運輸業人力長期不足，但工作量又隨著網上購物的繁榮而大增，為了提供午休時間，日本一家快遞公司 Yamato Transport 停止下午某些指定時段送貨服務。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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