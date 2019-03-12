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長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15科技新報

【文‧黃嬿】

YouTube 幾乎成為每位家長的救星，但是 YouTube 很多影片內容已跟以前的電視時代有很大不同，大部分是素人影片，有生活的、有玩模型的、有跳舞的，無奇不有，小孩子只要覺得新鮮有趣什麼都看，而這樣的大眾影音現象正在產生潛移默化的效果。最新調查顯示，現在男孩的夢想職業已不是醫生、律師、科學家、總統，而是成為網紅。

兒童的夢想職業反應時代變遷。英國家庭活動應用程式 Hoop 針對 1 千名 16 歲以下兒童的未來志願調查發現，女孩最希望從事的職業中，與科學、技術、工程和數學（STEM）相關的職業、獸醫、醫生和護士出現在前 10 名名單，科學家還首次進入女孩的職業列表，而教學則位居榜首。

（首圖來源：Flickr/U.S. Army RDECOM CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/U.S. Army RDECOM CC BY 2.0）
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男孩更想要活在鎂光燈之下，最大夢想是成為足球運動員，其次是警察和 YouTuber 或 Vlogger。電腦遊戲設計師、測試人員也進入前 10 名。

Hoop 聯合創辦人 Max Jennings 表示，決定兒童職業期望的原因有很多，但現在教育體系對 STEM 職業的推動，顯然已對女性產生巨大影響。

研究也發現，五分之三的受訪兒童承認流行文化，如電視、書籍、YouTube、電腦遊戲、名人，在塑造長大後的工作夢想時發揮關鍵作用。其他重要影響因素是學校占 20%，家長占 10%。

父母要持開放態度

調查也詢問父母的看法，發現 49% 的父母關心的主要問題是孩子長大後是否可自由做他們想做的事，仍有 15% 的成年人仍然渴望從事童年夢想的工作，即使他們的職業生涯走的是另一條路。其中 39% 父親表示仍然渴望從事他們小時候想做的職業。

心理學家 Dion Terrelonge 博士表示，孩子的願望是對理想世界的希望和抱負，父母應該在每個發展階段積極鼓勵和讓孩子接觸世界的各種可能性。事實上研究也發現，有高度興趣的孩子表現出更大動力繼續並獲得更積極的人生，包括情緒成就和成年期的收入，關鍵是要讓孩子盡量多接觸不同經歷，即使有些職業現在並不存在，但未來不一定，因此仍可以鼓勵他們實現自己的職業夢想。

調查顯示男孩前十大夢想職業排名依序是足球運動員、警察、YouTuber / Vlogger、老師、消防員、工程師、醫生、飛行員、獸醫、電腦遊戲設計師／測試員。

女孩前十大夢想職業排名依序是老師、獸醫、護士、女演員、科學家、藝術家、芭雷舞女演員、歌手／流行歌星／搖滾明星、作家。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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