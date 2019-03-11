為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

【文‧Emma stein】

睡眠占了我們人生三分之一時間，為什麼身體迫切需要這一環節？你可能知道睡眠有各種好處，比如減輕壓力、恢復精神、改善記憶力、降低罹患心臟病風險等，現在以色列巴伊蘭大學最新研究進一步表明，睡覺的核心功能是為了修復每個神經元在白天累積的 DNA 損傷。所以，不要再熬夜了。

地球上的哺乳動物、鳥類、魚類都表現出睡眠或類似睡眠的行為，甚至無脊椎動物如：果蠅、蠕蟲、水母也出現這種現象。看似沒什麼意義，但如果不花上這些時間休息，你的身心就會明顯向你抗議，短期的話害你暫時精神不濟、渾渾噩噩，長期下來可能導致情緒變得易怒或抑鬱。

然而，睡眠的修復機制仍是個謎，直到最近，科學家在觀察斑馬魚時發現了奧祕。斑馬魚是科研領域中被廣泛使用的有脊椎模式生物，不只幾乎通體透明，還擁有與人類非常相似的大腦，方便科學家鑽研細胞分裂過程。

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巴伊蘭大學團隊將斑馬魚的染色體染上化學顏料（方便觀察 DNA 與核蛋白活動），接著在高解析度顯微鏡下發現：當斑馬魚進入睡眠狀態時，染色體變得活躍，進而在不出動大腦的情況下提高神經元受損 DNA 的修復效率，當斑馬魚清醒時，染色體又變得安靜沉寂，DNA 開始受到輻射、氧化壓力和神經元活動等而累積損傷。

就像修補道路最適合選在夜深人靜之際，DNA 修復也發生在大腦休息時刻，研究人員進一步給出一個有趣假設：我們之所以會感到疲憊和想睡覺，可能就是因為此時神經元已累積大量 DNA 損傷，需要趕緊修繕。

接下來的工作是將研究對象從魚類移到哺乳動物上，確認 DNA 修復過程是否真與哺乳動物的睡眠相關，也許現在，先別一味認為睡覺是浪費生命的行為了。新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

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