負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

【文‧黃嬿】

心理學家早就發現，即使在無意識下，一個人的情緒狀態也可以感染傳遞給他人，導致人們在沒有意識的情況下體驗相同的情緒。如同耶魯大學社會學家 Nicholas Christakis 表示，如果有人向你微笑，你會對他們微笑，這是一種非常短暫的人際間情緒感染。甚至情緒也可以透過社交網路傳播，散播方式幾乎像流感或感冒。

美國耶魯大學（Yale University）研究發現，情緒可波及的程度令人大開眼界。Nicholas Christakis 與研究團隊調查 32 年來居住在同一個城鎮約 5 千人的面對面互動發現，當一個人變得快樂時，住在附近的朋友也變得快樂的機率要高 25%，配偶變快樂的機會增加 8%，而隔壁鄰居則增加 34%。

也許更令人驚訝的是，這種影響超出接觸過的人，意即當一個人變得快樂時，社交網路效應可擴展到 3 級之外，朋友的朋友也感覺得到。史丹佛大學（Stanford University）研究也顯示，情緒感染也會透過數位媒介散播出去。一個針對近 70 萬 Facebook 用戶的研究顯示，人們會對社交媒體的貼文情緒照單全收或有鏡射反應。

（首圖來源：Flickr/Loren Kerns CC BY 2.0） 分享 facebook

這項研究設計讓參與者看到更多正面貼文，其他人看到更多負面貼文。研究人員表示，當新聞動態看到的好事愈多，你自己也會更積極，較少負面貼文。反過來也是如此，看更多負面貼文會促使人們寫更多悲傷或憤怒的事情。

人們其實很容易受影響，一項研究發現，每個人心中可能都有一個巨魔，如果你從另一個巨魔讀到討厭的消息，可能是諷刺或涉及個人攻擊，而你剛好處於心情很糟的狀態，你就更有可能複製類似巨魔的行為。

芝加哥大學（University of Chicago）認知與社會神經學中心科學家表示，人們往往會注意並模仿情緒表達鮮明的人，通常會在不知情的情況下模仿他人的臉部和身體的肌肉纖維運動，正是這些肌肉運動觸發大腦的真實感受。如果一個人被負面情緒感染，會導致悲傷、抑鬱、疲勞、精力減退和壓力。

以上研究告訴我們，與負面情緒多的人相處可謂是慢性身心衰竭毒藥，而且不要小看社交媒體的力量，為了讓自己保持心情愉快，常清門戶可能是必要的事。

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